كل ما تريد معرفته عن التغير في مستوى الرؤية

يعتبر انخفاض مستوى النظر من اكثر المشكلات التى تواجه البشر، وفى بعض الاحيان يكون ناتجا عن الاصابة ببعض الامراض والميكروبات، وفى بعض الاخر يكون امرا طبيعيا نتيجة التقدم فى العمر.





وعادة اذا كان التغير فى الرؤية فى سن صغيرة فهذا مؤشر خطر ويجب اجراء اكثر من فحص لمعرفة السبب ، ولكن هذه الحالة شائع بشكل اكبر بين كبار السن، فمع التقدم في العمر، قد تجد انخفاضا فى مستوى النظر وأنك لا تستطيع الرؤية مثل كما كنت تفعل من قبل وهذا امر عادي جدا وعادة ستحتاج إلى نظارات أو عدسات لاصقة وقد تختار إجراء عملية جراحية ( الليزك ) لتصحيح رؤيتك.. إذا كان لديك نظارات بالفعل ، فقد تحتاج إلى وصفة طبية أقوى.





وفي بعض الاحيان يحدث التغير في الرؤية نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة مثل مشاهدات التلفاز لساعات طويلة او القراءة فى الظلام أو الجلوس امام الكمبيوتر او التلفاز أو الموبايل فى الظلام أو حتى بفضل الجينات الوراثية .





ووفقا لموقع " ويب مد " تحدث حالات أخرى أكثر خطورة مع تقدمك في العمر يمكن أن تسبب أمراض العيون مثل الضمور البقعي والزرق وإعتام عدسة العين مشاكل في الرؤية وتختلف الأعراض كثيرًا بين هذه الاضطرابات، لذا تابع فحوصات العين التى يوصى بها الطبيب.





قد تكون لديك بعض التغييرات في الرؤية خطيرة وتحتاج إلى رعاية طبية فورية في أي وقت تعاني من فقدان مفاجئ في الرؤية، أو يبدو كل شيء ضبابيًا حتى لو كان مؤقتًا راجع الطبيب على الفور اذهب إلى غرفة الطوارئ أو اتصل باقرب مستشفى متخصص فى علاج مثل هذه المشكلات.





عند زياة طبيب العيون يجب السؤل عنه جيدا والتأكد من مهارته فى العلاج لأن أى خطأ يحدث قد لا يمكن علاجه خاصة مع كبار السن، كما يجب اخباره بتاريخك الطبي قبل وصف اى دواء.

