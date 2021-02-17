سكرتير الأقصر: جداول زمنية محددة لأعمال تطوير 34 قرية ..صور

عقد محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي وممثلي الجهات المنفذة والمشاركة في المشروع؛ لاستعراض تنفيذ أعمال التطوير في كافة قرى مدن إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وعددها 34 قرية بتوابعها، مشيرا إلى أنها القرى المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمدينة إسنا و7 قرى بمدينة أرمنت.





وكان ذلك في إطار متابعة جهود التنمية في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.









وتم خلال اللقاء مناقشة خطة تنفيذ المشروعات لتنمية القرى المستهدفة، وأكد سكرتير عام المحافظة، ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال المشروعات، ورفع تقارير بها مع عقد اجتماع أسبوعي لاستعراض الموقف التنفيذي لكل مشروع.





ووجه "عبد الفتاح"، بوضع جداول زمنية محددة لأعمال تنفيذ المشروعات مع تأكيد عمل محاضر تنسيق بين الجهات المختصة قبل القيام بتنفيذ أعمال المرافق ورصف الطرق مع مواصلة المتابعة؛ تنفيذًا لتعليمات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لكافة أعمال المشروع بما يسهم في تذليل أي عوائق.



