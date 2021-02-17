ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأقصر تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:13 م
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر
Advertisements
شمس يونس

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر  اليوم اجتماعا  مع مديرى الادارات التعليمية بحضور  وكيل المديرية ومديرى العموم بالمديرية وذلك لبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الاول وبداية الفصل الدراسى الثانى ومناقشة ما جاء من تعليمات باجتماع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم  .


وشدد "السيد" على ضرورة  التنبيه على جميع مدارس المديرية برفع الغياب خلال الفصل الدراسى الثانى  وضرورة اخذ اقرار على ولى الامر فى حال رغبته فى عدم حضور نجله للامتحانات مع تقديم طلب فى حال رغبته فى الغاء هذا العام مع عدم احتسابها سنة رسوب .


كما اكد على ضرورة متابعة استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الاول بجميع المراحل واتخاذ الاجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر فى جميع المدارس ودواوين الادارات التعليمية مع  التزام الادارات التعليمية بتفعيل دور الرقابة والمتابعه المستمرة خلال الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من وصول جميع الكتب الدراسية  للمدارس وعدم وجود كتب بمخازن الادارات التعليمية . مع ضرورة التأكد من جاهزية غرف العزل بكل مدرسة  ومراجعة اعمال الصيانة بالمدارس وخاصة المدارس الثانوية وعدم تعارضها مع مواعيد الامتحانات المقررة .


كما أشار الى ضرورة مراجعة توفر طفايات الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية واعمال السباكة وسلامة زجاج النوافذ وتفعيل المشاركة المجتمعية فى الاطار القانونى ، وأيضًا اكد على توزيع وجبات التغذية المدرسية المقررة من الوزارة للطلاب بالمدرسة اولا بأول وعدم تخزين اى كميات بالمدرسة .


وأكد "السيد" على عودة جميع العاملين بدءا من يوم 20/2/2021 م ما لم يصدر ما يلغى ذلك للمشاركة فى اعمال امتحانات الفصل الدراسى الاول والاستعداد للفصل الدراسى الثانى ،موجها بمتابعة صرف مستحقات العاملين من الزيادات المقررة والتأكد من دفع شهرى ديسمبر ويناير.


اقرأ أيضًا:

وصية والده.. طبيب الأقصر يعالج مرضي الغسيل الكلوي وغير القادرين مجانا

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استمارات التقدم لامتحانات الإعدادية

بسبب التزويغ.. إحالة مدرسة ببنها للتحقيق الفوري

وكيل التعليم بالقليوبية يتفقد مدرسة صناعة الذهب والحلى بالعبور

تعليم القليوبية تنفى إصابة طلاب في مدرسة بشبين القناطر بكورونا

خطاب عاجل من التعليم للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2021

تعليم مطروح: جاهزون لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

المياه خرجت من الكورنيش إلى الشوارع.. ارتفاع منسوب البحر بالإسكندرية بسبب الامطار الغزيرة..فيديو

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

تتوجه للشرطة بدلًا من قاعة الفرح.. عروس تقدم بلاغا في عريسها يوم الزفاف

القاهرة دوما هى الحل .. مصر تتحدي كورونا وتنقذ أندية شمال إفريقيا من عقوبات الكاف

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن ينجح في بايرن ميونخ لهذه الأسباب

Advertisements

سقوط 14 شجرة يقطع كابلات الكهرباء ويغلق الطرق في القليوبية.. صور

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

لتنفيذ مشروع تطوير الريف.. الحكومة تزف بشرى للمقاولين

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

عبارة «التفويت أو المجاملة».. القصة الكاملة لأزمة مباراة الزمالك والإسماعيلي

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها من داخل السيارة.. شاهد

بإطلالة عصرية.. مايا دياب بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي