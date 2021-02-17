الأقصر تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر اليوم اجتماعا مع مديرى الادارات التعليمية بحضور وكيل المديرية ومديرى العموم بالمديرية وذلك لبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الاول وبداية الفصل الدراسى الثانى ومناقشة ما جاء من تعليمات باجتماع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم .





وشدد "السيد" على ضرورة التنبيه على جميع مدارس المديرية برفع الغياب خلال الفصل الدراسى الثانى وضرورة اخذ اقرار على ولى الامر فى حال رغبته فى عدم حضور نجله للامتحانات مع تقديم طلب فى حال رغبته فى الغاء هذا العام مع عدم احتسابها سنة رسوب .





كما اكد على ضرورة متابعة استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الاول بجميع المراحل واتخاذ الاجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر فى جميع المدارس ودواوين الادارات التعليمية مع التزام الادارات التعليمية بتفعيل دور الرقابة والمتابعه المستمرة خلال الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس وعدم وجود كتب بمخازن الادارات التعليمية . مع ضرورة التأكد من جاهزية غرف العزل بكل مدرسة ومراجعة اعمال الصيانة بالمدارس وخاصة المدارس الثانوية وعدم تعارضها مع مواعيد الامتحانات المقررة .





كما أشار الى ضرورة مراجعة توفر طفايات الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية واعمال السباكة وسلامة زجاج النوافذ وتفعيل المشاركة المجتمعية فى الاطار القانونى ، وأيضًا اكد على توزيع وجبات التغذية المدرسية المقررة من الوزارة للطلاب بالمدرسة اولا بأول وعدم تخزين اى كميات بالمدرسة .





وأكد "السيد" على عودة جميع العاملين بدءا من يوم 20/2/2021 م ما لم يصدر ما يلغى ذلك للمشاركة فى اعمال امتحانات الفصل الدراسى الاول والاستعداد للفصل الدراسى الثانى ،موجها بمتابعة صرف مستحقات العاملين من الزيادات المقررة والتأكد من دفع شهرى ديسمبر ويناير.





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