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محافظات

مسابقة لاختيار الأم المثالية بديوان عام محافظة الأقصر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:16 م
محافظة الأقصر
محافظة الأقصر
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شمس يونس
أعلنت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية وفقًا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية فى ضوء الاحتفالية الدولية الخاصة بتكريم المرأة المصرية ويوم المرأة العالمي وعيد الأم .

واوضحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص ان اختيار الام المثالية لهذا العام سيكون وفقًا لشروط اهمها ان تكون من الموظفات التابعات لديوان عام المحافظة على مستوى المراكز والمدن والقرى ، لم تكرم كأم مثالية فى الأعوام السابقة ، لا يقل سنها عن 45 ، لها قصة كفاح مميزة مشيرة الى انه سيتم اختيار موظفتين من كل مركز ومدينة .

من جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر على دور المرأة المصرية فى تحقيق التوازن المجتمعى لما يقع على عاتقها من مسؤوليات ثقيلة كمربية و معيلة .

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