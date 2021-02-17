محافظ المنوفية : استمرار أعمال القوافل الطبية بالتنسيق مع الهلال الأحمر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار عمل القوافل الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري والتضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة في إطار توفير حياة كريمة وآمنة لهم.





أوضح محمد موسي، رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية أنه قد تقرر تنظيم قوافل طبية لمدة (4) أيام خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجاري ، حيث بدأت أعمال القافلة أمس الثلاثاء بوحدة طب الأسرة بقرية شرانيس بمركز قويسنا ويستمر العمل اليوم بمقر مؤسسة النور الخيرية بقرية ميت أبو شيخة بقويسنا وسيتم استكمال أعمال القافلة لمدة يومى الخميس 18 فبراير بالوحدة المحلية بالماى بمركز شبين الكوم ، والجمعة 19 فبراير بمركز شباب مدينة تلا وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات (باطنة وجلدية وعظام وأطفال ) مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.



