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محافظات

محافظ المنوفية : استمرار أعمال القوافل الطبية بالتنسيق مع الهلال الأحمر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:17 م
أعمال القوافل الطبية
أعمال القوافل الطبية بالتنسيق مع الهلال الأحمر
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار عمل القوافل الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري والتضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة في إطار توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

 أوضح  محمد موسي، رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية أنه قد تقرر تنظيم قوافل طبية لمدة (4) أيام خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجاري ، حيث بدأت أعمال القافلة أمس الثلاثاء بوحدة طب الأسرة بقرية شرانيس بمركز قويسنا ويستمر العمل اليوم بمقر مؤسسة النور الخيرية بقرية ميت أبو شيخة بقويسنا وسيتم استكمال أعمال القافلة لمدة يومى الخميس 18 فبراير بالوحدة المحلية بالماى بمركز شبين الكوم ، والجمعة 19 فبراير بمركز شباب مدينة تلا وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات (باطنة وجلدية وعظام وأطفال ) مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر التي الأولى بالرعاية ، مشيرًا إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيدًا بجهود جمعية الهلال الأحمر المصري ودوره  البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين .
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