أودت بحياة المئات.. الإمارات ترفع الحظر على استخدام هذا النوع من طائرات الركاب

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، قرارا مهما ، اليوم الأربعاء ، برفع الحظر المفروض على استخدام طائرات الركاب من طراز "بوينج 737 ماكس".





ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" ، عن المدير العام للهيئة، سيف السويدي، قوله، إن رفع الحظر عن "737 ماكس"؛ جاء نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة في الهيئة ، من خلال تقييم جميع المتطلبات الفنية التي وردت من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية وشركة "بوينج"، بالإضافة إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ، والتي أثمرت عن تحديد اللجنة للشروط الفنية الواجب استيفاؤها من قبل الشركات لضمان عودة الطائرة إلى الأجواء مجددا.





وأوضح المسؤول الإماراتي ، أن قرار اللجنة الفنية جاء بعد التأكد من سلامة الإجراءات التصحيحية الواجب تطبيقها من قبل شركات الطيران المشغلة لـ"737 ماكس"، وأبرزها تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة "MCAS" وتحديث إجراءات تدريب الطيارين واختبار جاهزية التشغيل لجميع الطائرات قبل عودتها إلى الخدمة، بالإضافة إلى إجراءات تصاريح الطيران التي ستصدرها الهيئة لكل طائرة.





وتضمن قرار السلامة ايضا المتطلبات الفنية الواجب تطبيقها من طائرات "بوينج 737 ماكس" الأجنبية والمتوقع أن تستخدم أجواء الدولة.





وسبق أن تم فرض الحظر على استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس" في مختلف دول العالم؛ على خلفية تحطم طائرتين من هذا الطراز الذي دخل الخدمة عام 2017، في إندونيسيا ثم في إثيوبيا خلال عام 2018.



