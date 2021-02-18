رد المفتي السابق على شخص يريد المسح على الملابس عند الوضوء بسبب البرد الشديد

كثيرٌ من الأشخاص يؤدون عدة ساعات خارج المنزل بسبب ظروف عملهم أو سفرهم بعيدًا أو لأي سبب آخر ، فقد يحتاج للوضوء لأداء الصلاة ومع ملابس الشتاء الثقيلة والمتعددة قد يتكاسل عن الوضوء ويترك الصلاة ، والبعض الآخر يستعيذ بالله من الشيطان ويخلع ملابسه للوضوء .





وفي هذا السياق أرسل شخص سؤالاً إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يقول فيه: "ملابسي ثقيلة وأعمل عدة ساعات خارج المنزل بسبب ظروف عملي.. فهل يجوز المسح على البلوفر عند الوضوء؟.





رد الدكتور علي جمعة في فيديو مسجل عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك قائلا: الوضوء بهذه الطريقة باطل ولا تصح معه الصلاة ، وعليك إعادة الصلاة مرة أخرى .





وأضاف جمعة: لم يرد في السنة النبوية أنه يجوز المسح على الذراعين من فوق الملابس ولم يفعلها الصحابة ولا السلف الصالح ، كما لا يجوز أيضا المسح على العمامة .





وحول إمكانية مسح المحجبة على الطرحة عند الوضوء .. أكد عضو هيئة كبار العلماء انه لا يجوز المسح على الملابس بالكلية فيجب وصول الماء الى الجسد والشعر عند الوضوء إلا إذا كان الشخص مريضاً وأمره الأطباء بالتيمم وضرورة عدم وصول الماء الى العضو لأنه سيسبب له ضرر بالغ وفي هذه الحالة يجب التيمم وليس المسح على الملابس أيضا ، لافتًا الى أن التيمم قد يكون بـ زلطة أو بالضرب على الحائط . أو على قطعة رخام .





وتابع: في التيمم تقوم بضربتين على الرخامة او الزلطة بعد الضربة الأولى تمسح وجهك وبعد الضربة الثانية تمسح ذراعيك .



