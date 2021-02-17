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محافظات

أمطار وطقس بارد فى المنوفية.. وطوارئ لسحب المياه من الشوارع.. صور

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:17 م
صدى البلد
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مروة فاضل
شهدت محافظة المنوفية حالة من الطقس السييء وسقوط الأمطار علي عدد من مراكز المحافظة وسط هواء بارد.

وانتشر عمال الوحدات المحليه في الشوارع لسحب مياه الأمطار من الشوارع وتسير الحركة المرور في الشوارع .

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع الأمطار والأحداث الطارئة والتجاوب المباشر مع المواطنين .

ووجه بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بالمعدات والسيارات اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لإدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتعامل مع الموقف أولا بأول.

أمطار وطقس بارد فى المنوفية.. وطوارئ لسحب المياه من الشوارع.. صور
أمطار وطقس بارد فى المنوفية.. وطوارئ لسحب المياه من الشوارع.. صور
أمطار وطقس بارد فى المنوفية.. وطوارئ لسحب المياه من الشوارع.. صور
أمطار وطقس بارد فى المنوفية.. وطوارئ لسحب المياه من الشوارع.. صور
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