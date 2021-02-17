عقوبات تنتظر مخالفي الإجراءات الاحترازية في امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وإرشادات مهمة للطلاب قبل الاختبارات

_ عقوبات تنتظر المخالفين.. عميد علوم يكشف الإجراءات الاحترازية بامتحانات الترم الأول

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قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من إعداد جداول الاختبارات وتم إعلانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الصفحات الرسمية للكلية.









وأضاف عميد كلية علوم، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الكلية تطبق عقوبات فورية على مخالفي الالتزام بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى تعاون الأمن الجامعي مع إدارة الكلية في التأكد من التزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية أثناء أداء الاختبارات.





وأشار عميد الكلية، إلى أن العقوبات تتمثل في التحذير في المرة الأولى ثم تطبيق القانون على المخالفين التي قد تصل إلى الحرمان من الاختبار، مؤكدًا الالتزام بالتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية والكنترول للحفاظ علي الطلاب.





وأكمل أن الكلية لديها اكتفاء ذاتي من المطهرات والكمامات الطبية كما أنها تعتبر المورد لكليات الجامعة.





كما نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جداول امتحانات الفصل الدراسي لجميع الشعب.

واعتمد الدكتور ناجي عميد كلية الحقوق المحظورات داخل لجان الامتحانات وهي كالآتي:

1_.يحظر دخول اللجنة بالمحمول او اي اجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان 2_ لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة 3_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية . 4_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان 5_ يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أدائه الامتحان 6_ لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او اوراق ذات صلة بالامتحان 7_يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا



