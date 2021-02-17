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عقوبات تنتظر مخالفي الإجراءات الاحترازية في امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وإرشادات مهمة للطلاب قبل الاختبارات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:01 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
عقوبات تنتظر المخالفين.. عميد علوم يكشف الإجراءات الاحترازية بامتحانات الترم الأول
_ قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. إرشادات مهمة للطلاب
_ موعد جديد.. إعلان جداول امتحانات زراعة جامعة عين شمس


قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من إعداد جداول الاختبارات وتم إعلانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الصفحات الرسمية للكلية.


وأضاف عميد كلية علوم، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الكلية تطبق عقوبات فورية على مخالفي الالتزام بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى تعاون الأمن الجامعي مع إدارة الكلية في التأكد من التزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية أثناء أداء الاختبارات.

وأشار عميد الكلية، إلى أن العقوبات تتمثل في التحذير في المرة الأولى ثم تطبيق القانون على المخالفين التي قد تصل إلى الحرمان من الاختبار، مؤكدًا الالتزام بالتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية والكنترول للحفاظ علي الطلاب.

وأكمل أن الكلية لديها اكتفاء ذاتي من المطهرات والكمامات الطبية كما أنها تعتبر المورد لكليات الجامعة.

كما نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  جداول امتحانات الفصل الدراسي لجميع الشعب.

واعتمد الدكتور ناجي عميد كلية الحقوق المحظورات داخل لجان الامتحانات وهي كالآتي:

1_.يحظر دخول اللجنة بالمحمول او اي اجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان 
2_ لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة 
3_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .
4_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان 
5_ يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أدائه الامتحان 
6_ لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او اوراق ذات صلة بالامتحان 
7_يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا 

وفي سياق آخر قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد تعديلها حسب قرارات الحكومة بمد إجازة نصف العام، مشددًا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية قسمت الاختبارات على 4 فترات على مدار اليوم لتقليل أعداد الطلاب داخل لجان الاختبار والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، مشيرًا الى الإعتماد الكامل علي اختبارات "البابل شيت" والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا علي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. 

وشدد على أهمية ارتداء الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعي وأنه في حالة مخالفة الطالب يجرى التنبيه في المرة الأولى ثم تتطبق الإجراءات القانونية في المرة الثانية.

واستطرد أنه في حالة اكتشاف أى حالة إصابة بين الطلاب يحول المصاب الى وحدة الرعاية الطبية الخاصة بالكلية لاتباع الإجراءات الصحية معه وتحويله الي المستشفيات الخاصة بالعزل ، منوهًا بأنه في حالة ثبوت إيجابيته يؤجل له الاختبار.

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