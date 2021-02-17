أسباب استبعاد عمار حمدي من قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا والنجوم

وترددت أنباء أن استبعاد عمار حمدي من حسابات حسام حسن خلال مواجهة النجوم بكأس مصر وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري جاء بسبب تمرد اللاعب على مسئولي الاتحاد السكندري .









وأكد مصدر في تصريحات خاصد لصدي البلد أن سبب استبعاد عمار حمدي من مواجهة سيراميكا كليوباترا تعرض اللاعب لنزلة برد شديدة.