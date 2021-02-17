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رياضة

أسباب استبعاد عمار حمدي من قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا والنجوم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:21 م
عمار حمدي لاعب الأهلي
عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
استبعد حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عمار حمدي من قائمة الفريق النهائية استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بعد استبعاده من مباراة النجوم بكأس مصر .


وترددت أنباء أن استبعاد عمار حمدي من حسابات حسام حسن خلال مواجهة النجوم بكأس مصر وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري جاء بسبب تمرد اللاعب على مسئولي الاتحاد السكندري .


وأكد مصدر في تصريحات خاصد لصدي البلد أن سبب استبعاد عمار حمدي من مواجهة سيراميكا كليوباترا تعرض اللاعب لنزلة برد شديدة.


ونفي المصدر كافة الأقاويل حول تمرد اللاعب على الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بسبب رغبته في قطع إعاراته والعودة إلي صفوف النادي الأهلي عقب تمسك بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بعودة اللاعب.


وأشار إلي عودة اللاعب إلي قائمة الفريق بداية من المباريات المقبلة حال تحسن حالته الصحية وموافقة الجهاز الطبي على عودة اللاعب من جديد.
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