التعليم العالي تكشف تفاصيل إنشاء جامعة حلوان الأهلية الجديدة ومواعيد بدء الدراسة بها.. ونجم: وضع حجر الأساس السبت

ماجد نجم: جامعة حلوان الأهلية تفتتح أبوابها للطلاب العام القادم
الجامعة ستشمل كليات العلاج الطبيعى والطب
أعلنت وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان، خطة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية؛ استعدادًا لبدء الدراسة بها خلال العام القادم بكلية أو اثنتين، حيث نوهت جامعة حلوان ببدء مشروع إنشاء الجامعة.
وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، مؤكدًا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.
وأشار "نجم"، إلى أن مخطط الجامعة الأهلية يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.
وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة فى جامعة حلوان الأهلية التطبيقية وتكون جاهزة لاستقبال الطلاب على الأقل بكلية أو كليتين العام الجامعى 2021 / 2022.
ونوه نجم لموقع "صدى البلد" بإنه من المتوقع أن تضم جامعة حلوان الأهلية التطبيقية الجديدة 7 كليات بعضها ذات تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل محليا .
وأشار نجم إلى أن هذه الكليات ستشمل كلية الإدارة الرقمية وكلية العلاج الطبيعى، خاصة أنه لا يوجد على مستوى الجامعات الحكومية سوى 4 كليات للعلاج الطبيعى فقط.
وستشمل كليات للطب وطب الأسنان وكلية العلوم الإنسانية التطبيقية والتى تضم برنامج ترجمة وبرنامج للعقود القانونية، حيث تعتبر كليات آداب وحقوق وتربية بإجمالى 3 برامج مختلفة بداخل كلية العلوم الإنسانية التطبيقية .
وأعلنت جامعة حلوان، أنه سيتم وضع حجر أساس الجامعة الأهلية يوم السبت المقبل بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
و شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى اقيم بجامعة حلوان، علي أهمية متابعة مشروع إنشاء الجامعات الاهلية الجديدة وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية، مشيرًا للحاجة لمراجعة الخطة الخمسية بشأن تعيين المعيديين بالجامعات لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للجامعات الاهلية الجديدة.
و كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.
وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات
وأشار نجم لـ صدى البلد الى انه بالنسبة لطلاب المدن الجامعية سيبدء عودتهم قبل بدء الامتحانات ب ٤٨ ساعة اى ابتداء من يوم الاربعاء ٢٤ فبراير ٢٠٢١ .
ونوه الى انه لن يتم عودة الطلاب جميعهم فى وقت واحد ولكن سيتم اعادتهم وفقا لجداول الامتحانات حيث انه كل طالب يعود للمدينة قبل بدء اول مادة بالامتحانات ب٤٨ ساعة.
وأكد انه تم تعقيم المدينة الجامعية و تجهيزها استعدادا لاستقبال الطلاب وسط اجرائات احترازية من كورونا .
و نوه الى ان جامعة حلوان على اتم استعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية حفاظا على سلامة الطلاب و العاملين.