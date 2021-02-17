التعليم العالي تكشف تفاصيل إنشاء جامعة حلوان الأهلية الجديدة ومواعيد بدء الدراسة بها.. ونجم: وضع حجر الأساس السبت

ماجد نجم: جامعة حلوان الأهلية تفتتح أبوابها للطلاب العام القادم

الجامعة ستشمل كليات العلاج الطبيعى والطب





أعلنت وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان، خطة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية؛ استعدادًا لبدء الدراسة بها خلال العام القادم بكلية أو اثنتين، حيث نوهت جامعة حلوان ببدء مشروع إنشاء الجامعة.





وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، مؤكدًا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.





وأشار "نجم"، إلى أن مخطط الجامعة الأهلية يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.





وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة فى جامعة حلوان الأهلية التطبيقية وتكون جاهزة لاستقبال الطلاب على الأقل بكلية أو كليتين العام الجامعى 2021 / 2022.









ونوه نجم لموقع "صدى البلد" بإنه من المتوقع أن تضم جامعة حلوان الأهلية التطبيقية الجديدة 7 كليات بعضها ذات تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل محليا .









وأشار نجم إلى أن هذه الكليات ستشمل كلية الإدارة الرقمية وكلية العلاج الطبيعى، خاصة أنه لا يوجد على مستوى الجامعات الحكومية سوى 4 كليات للعلاج الطبيعى فقط.





وستشمل كليات للطب وطب الأسنان وكلية العلوم الإنسانية التطبيقية والتى تضم برنامج ترجمة وبرنامج للعقود القانونية، حيث تعتبر كليات آداب وحقوق وتربية بإجمالى 3 برامج مختلفة بداخل كلية العلوم الإنسانية التطبيقية .





وأعلنت جامعة حلوان، أنه سيتم وضع حجر أساس الجامعة الأهلية يوم السبت المقبل بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمي .







