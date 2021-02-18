ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:01 ص
الصلاة
الصلاة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
الصلاة الفائتة دين في رقبة صاحبها يجب ان يؤديها المسلم قبل ان يأتيه الأجل في اي وقت فيموت وهو عليه دين لله عز وجل ، الصلاة الفائتة لا توجد اي عبادة يمكن ان تعوضها كما يردد البعض فالصدقة لا تعوض الصلاة الفائته وكذلك الصيام لا يعوض الصلاة الفائتة . فهي لا تسقط إلا بأدائها . 

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة الفائتة :اقضوا فدين الله أحق أن يقضى" .

وأضاف أمين الفتوى  أن من فاتته الصلاة لفترة طويلة ولو لعدة سنوات فهو يقضيها بعد أداء صلاة الفرض الحاضر ويتبعه بآخر من الفائت أو باثنين من الفائتة ويظل هكذا لفترة طويلة حتى يطمئن قلبه تماما أنه قضى ما عليه، كأن يصلي المغرب الحاضرة، وبعد الانتهاء فبدلا من أن يصلي السنة ركعتين يزيد عليها ركعة ويصلي المغرب فائتة.

فضل المحافظة على الصلاة

وأوضح الشيخ عويضة عثمان ان أفضل شيء للصلاة أداؤهاثعلى وقتها وعدم التكاسل ، وذلك لعدة أسباب منها ، فهي نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.

وتمحو  الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله تعالى ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

كما تعتبر أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله ، وترفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده ، كما أن الصلاة تدخل المسلم الجنّة، برفقة الرسول صلّى الله عليه وسلّم. عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف أقضي الصلاة الفائتة مع الحاضرة عند ضيق الوقت؟.. أمين الفتوى يجيب

تكفير ذنب تأخير الصلاة.. الإفتاء توضح

أسهل طريقة لقضاء الصلوات الفائتة

هل ترك الصلاة يعد من صغائر الذنوب ويكفي الاستغفار لتكفيرها؟

من فاتته صلاة الظهر وأذن عليه العصر.. هل يصلي القضاء أولا أم الحاضر؟

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد نادين لبكي .. تعرف على عمرها الحقيقي وقصة زواجها

العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا

لعشاق الفخامة في السعودية.. هذه السيارة مناسبة لك

مسنة تطعن زوجها الرابع بسكين مطبخ حتى الموت.. والسبب شاحن آيباد

عرض الفيلم المصري "ستاشر" الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي بسينما زاوية

3 نقاط مهمين .. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فوز الزمالك

Advertisements

قرار عاجل من التعليم لتأهيل وتنمية قدرات واضعي امتحانات الدبلومات الفنية

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة .. ومطالب فرجاني المادية ستحدث أزمة

العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

عفت نصار: يجب إيقاف الشناوي.. ومونديال الأندية بطولة شرفية

أخبار الرياضة.. الأهلي: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير.. ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة.. القصة الكاملة لأزمة بلال ومصطفى محمد

سعر الذهب اليوم الخميس 17 فبراير 2020

ضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.. مراهقة تلقى حتفها على يد حبيبها السابق

في عيد ميلاده .. قصة هجوم زكي فطين عبد الوهاب على عمرو دياب وعادل إمام وبيع سيارته بسبب مرضه

رد المفتي السابق على شخص يريد المسح على الملابس عند الوضوء بسبب البرد الشديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء