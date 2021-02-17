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أخبار العالم

220 ألف مواطن يقدمون شكاوى ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال المتحدث باسم لجنة "المادة 90" بالبرلمان الإيراني علي خضريان، إن 220 ألف شخص من مختلف أطياف الشعب الإيراني قدموا شكاوى ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأوضح "خضريان"، لوكالة "فارس" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، أن الشكاوى تتألف من 16 بندا، بشأن قضايا ثقافية واقتصادية وسياسية مختلفة.

وأشار إلى أن الشكاوى اشتملت على اتهامات مثل:"زيادة متعمدة في سعر الصرف"، و"تجاهل الإنتاج المحلي والواردات غير المنظمة"، و"استخدام مزدوجي الجنسية في المسؤوليات الحكومية الرئيسية"، و"عدم الوفاء بوعد رفع العقوبات" و"عدم الاهتمام بالترويج لنمط الحياة الإيراني الإسلامي".

وأضاف أن من بين الشكاوى كذلك "عدم إقامة شبكة معلومات وطنية" و"إهمال إدارة البورصة وخسارة رأس المال الشعبي في هذه السوق".

في غضون ذلك، أشار النائب إلى أن "الشكاوى بحاجة إلى تحقيق شامل وإثبات المزاعم".

ولم يذكر المتحدث باسم لجنة المادة 90 التابعة للبرلمان الإيراني ما إذا كانت هذه "الشكاوى" جماعية أم أن "220 ألف شخص" تصرفوا بشكل فردي.

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