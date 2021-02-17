خلي بالك .. سيدة تكتشف خيانة زوجها من خلال صورة.. شاهد

أحيانا تكون التفاصيل البسيطة الخيط الرفيع الذي تقوم الاناث من خلاله بتجميع أفكارهن وإثبات شكوكهن، في معظم الأوقات تكون التفاصيل صحيحة و الشكوك في محلها.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة نشرت صورة زوجها عبر حسابها على تطبيق تيك توك، وطلبت من اصدقائها مشاركته في مشاهدة الصور التي أرسلها لها زوجها أثناء عمله في أحد الفنادق.





ونشرت الزوجة صورتين لزوجها بعد أن قام بتصوير نفسه في الغرفة بكاميرا هاتفه وكان في الخلفية المرآة الموجودة بالغرفة، ولاحظت الزوجة أن زوجها قام بتحجيم الصورة للغاية كي لا يظهر سوى منظر بسيط خلفه ولا يظهر شكل الغرفة .





وسألت الزوجة متابعيها عن ملاحظتهم أي شئ في الغرفة، فقالت إحداهن إن هناك مصفف شعر و مكواه على السرير خلف زوجها و يبدو انها أشياء أنثوية.





وأثارت تلك المتابعة الانتباه لتفاصيل في الغرفة و بدأت الزوجة تتساءل عن سبب وجود تلك الادوات بالفعل ، و اكدت أنه كان وحيدا في الغرفة لا يرافقه حتى صديقه.