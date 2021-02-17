تعزيز المصالح التنموية.. أبرز نتائج المباحثات المصرية الباكستانية .. تفاصيل

استعرض سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الباكستاني "شاه محمود قريشي"، اليوم الاربعاء، العديد من التصريحات، خلال مؤتمر صحفى له اليوم، لما تناولته المباحثات الثنائية؛ لبحث تعزيز التعاون الثُنائي بين البلديّن الصديقين مصر وباكستان.
وفى إطار ما سبق يرصد موقع "صدى البلد" أهم هذه التصريحات فيما يلي:
وزير الخارجية المصرى سامح شكرى:
- نعمل على تقوية العلاقات المصرية الباكستانية في شتى مجالات التعاون.
- مصر ستظل منخرطة بقوة فى الشأن الليبي وليس لديها اطماع فى ليبيا.
- سنتعاون مع ليبيا فى كافة المجالات على أسس الإحترام المتبادل والعلاقات الوثيقة التى تربط بين الشعبين.
- تم إرسال وفدين إلى العاصمة الليبية من أجل عمل مشاورات سياسية مع القيادات الليبية الجديدة من أجل بحث التطورات والأوضاع الأمنية الحالية بها.
- مصر أولت اهتماما باستمرار ورعاية الجهود المرجوة لتحقيق الإستقرار والأمن فى ليبيا.
- نسعى لتوسيع رقعة التعاون مع باكستان بما يخدم المصالح التنموية والتوافق بين الدولتين حول القضايا السياسية على الساحة الإقليمية والدولية
- نتعاون مع المجتمع الدولى لإجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية 2021.
- مصر داعمة لباكستان فى الجهود التنموية وكذلك باكستان.
- تم الاتفاق على عقد دورات متلاحقة على جميع المستويات وكذلك لقاءات على مستوى القمة لما يخدم المصالح التنموية ويخدم القضايا الاقليمية.
- مصر وباكستان يعملان بشكل وثيق في المحافل الدولية.
_ وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي:
- نسعى لبناء مدن جديدة ونرحب بالمستثمرين المصريين.
- هناك رؤية مشتركة بين القاهرة واسلام اباد في عدد من القضايا في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا.
- مصر لها دور هام وبارز فى أفريقيا، ونرغب فى دعم مصرى لبناء شراكة.
- البنية التحتية فى مصر مختلفة وقوية وتحديدا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
- الشعب الباكستانى يريد العيش بسلام مع الجميع والنزاع فى إقليم كشمير ادى إلى تدهور الاحوال الاقتصادية.
- باكستان لديها خارطة طريق واضحة للانطلاق نحو المستقبل مع مصر من خلال اللجان الوزارية.
- مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وروابطها العميقة مع القارة الأفريقية تجعلها بوابة إلينا.