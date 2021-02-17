تعزيز المصالح التنموية.. أبرز نتائج المباحثات المصرية الباكستانية .. تفاصيل

استعرض سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الباكستاني "شاه محمود قريشي"، اليوم الاربعاء، العديد من التصريحات ، خلال مؤتمر صحفى له اليوم ، لما تناولته المباحثات الثنائية ؛ لبحث تعزيز التعاون الثُنائي بين البلديّن الصديقين مصر وباكستان.





وفى إطار ما سبق يرصد موقع "صدى البلد" أهم هذه التصريحات فيما يلي:





وزير الخارجية المصرى سامح شكرى:





- نعمل على تقوية العلاقات المصرية الباكستانية في شتى مجالات التعاون.





- مصر ستظل منخرطة بقوة فى الشأن الليبي وليس لديها اطماع فى ليبيا.





- سنتعاون مع ليبيا فى كافة المجالات على أسس الإحترام المتبادل والعلاقات الوثيقة التى تربط بين الشعبين.





- تم إرسال وفدين إلى العاصمة الليبية من أجل عمل مشاورات سياسية مع القيادات الليبية الجديدة من أجل بحث التطورات والأوضاع الأمنية الحالية بها.





- مصر أولت اهتماما باستمرار ورعاية الجهود المرجوة لتحقيق الإستقرار والأمن فى ليبيا.





- نسعى لتوسيع رقعة التعاون مع باكستان بما يخدم المصالح التنموية والتوافق بين الدولتين حول القضايا السياسية على الساحة الإقليمية والدولية





- نتعاون مع المجتمع الدولى لإجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية 2021.





- مصر داعمة لباكستان فى الجهود التنموية وكذلك باكستان.





- تم الاتفاق على عقد دورات متلاحقة على جميع المستويات وكذلك لقاءات على مستوى القمة لما يخدم المصالح التنموية ويخدم القضايا الاقليمية.





- مصر وباكستان يعملان بشكل وثيق في المحافل الدولية.





_ وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي:









- نسعى لبناء مدن جديدة ونرحب بالمستثمرين المصريين.





- هناك رؤية مشتركة بين القاهرة واسلام اباد في عدد من القضايا في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا.





- مصر لها دور هام وبارز فى أفريقيا، ونرغب فى دعم مصرى لبناء شراكة.





- البنية التحتية فى مصر مختلفة وقوية وتحديدا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.





- الشعب الباكستانى يريد العيش بسلام مع الجميع والنزاع فى إقليم كشمير ادى إلى تدهور الاحوال الاقتصادية.





- باكستان لديها خارطة طريق واضحة للانطلاق نحو المستقبل مع مصر من خلال اللجان الوزارية.



