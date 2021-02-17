ننشر خطاب اعتذار اتحاد الكرة عن استضافة مباراة الوداد وكايزرتشيفز

ينشر صدى البلد خطاب اعتذار اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد ، عن استضافة مباراة الوداد البيضاوي المغربي ، ونظيره كايزر تشيفز الجنوب افريقي ، فى افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





واعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم ، لكل من الاتحادين "الإفريقي" و"المغربي" ، عن عدم استضافة لقاء الوداد المغربي وكايزرتشيفز الجنوب إفريقي ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا ، التي تأجلت عن موعدها المحدد سلفا.



