ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:48 م
حريق بجرار قطار الركاب
حريق بجرار قطار الركاب
Advertisements
حسن غنيمة
سيطر رجال الحماية المدنية في السويس على حريق، نشب في جرار قطار ركاب خط السويس- الإسماعيلية، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.


وتلقت غرفة النجدة، بلاغا، من سائق القطار، يفيد بحدوث حريق في عربة الجرار "الباور" الخلفية، عقب عبور القطار محطة أبو حلب الفرعية، قرب منطقة جنيفة شمال السويس.


ووجه العميد سامح بسيم، مدير إدارة الدفاع المدني، سيارتي إطفاء لموقع توقف العربة المشتعلة، إذ جرى فصلها عن باقي القطار الذي استكمل رحلته شمالا إلى الإسماعيلية.


كما وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 5 سيارات إسعاف تأمين طبي لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافات الأولية حال وقوع إصابات.


وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها قبل وصولها الى خزان الوقود، مع إجراء أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران مرة أخرى.


السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد
السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد
السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد
السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد
السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد
السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد
السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد
السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد
السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد
السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي

بـ الأسود القصير.. سميرة سعيد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فوائد اللفت للرجال والتخسيس