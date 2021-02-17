السيطرة على حريق جرار قطار الركاب في السويس.. شاهد

سيطر رجال الحماية المدنية في السويس على حريق، نشب في جرار قطار ركاب خط السويس- الإسماعيلية، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.









و تلقت غرفة النجدة ، بلاغا ، من سائق القطار ، يفيد بحدوث حريق في عربة الجرار "الباور" الخلفية، عقب عبور القطار محطة أبو حلب الفرعية، قرب منطقة جنيفة شمال السويس.









ووجه العميد سامح بسيم ، مدير إدارة الدفاع المدني ، سيارتي إطفاء لموقع توقف العربة المشتعلة، إذ جرى فصلها عن باقي القطار الذي استكمل رحلته شمالا إلى الإسماعيلية.









كما وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 5 سيارات إسعاف تأمين طبي لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافات الأولية حال وقوع إصابات.









وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها قبل وصولها الى خزان الوقود، مع إجراء أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران مرة أخرى.







