لـ صحة أسرتك.. احذري تخزين هذه الأطعمة لفترات طويلة

تفضل العديد من السيدات تخزين الأطعمة لفترات طويلة، نظرا لما توفره هذه الطريقة من وقت ومجهود، ولكن هذه الطريقة ليست مناسبة لحفظ كل شيء، وفيما يلي سنتعرف على الأطعمة التي لا يجب تخزينها لفترة طويلة سواء بالتفريز أو التخزين الجاف.





اللحوم

سواء كانت بيضاء أو حمراء، كذلك المأكولات البحرية، لا يصح إعادتها مرة أخرى إلى التبريد في الفريزر بعد إخراجها منه، وذلك حتى لا تجتذب بكتيريا، ما يعرض أسرتك للأمراض، ولكن يمكنك تخزينها مرة أخرى في الفريزر بعد التسوية بشرط ألا تزيد المدة على أسبوع.





الشيكولاته

الثلاجة هي أسوأ مكان لعلبة الشيكولاتة ، لأنه يمكن أن تؤثر درجة حرارة ورطوبة الثلاجة على الطعم واللون والملمس؛ حيث تمتص الشيكولاتة خاصة زبدة الكاكاو، أيضًا رائحة الطعام المحيط، لذلك من الأفضل إبعادها تمامًا عن التبريد وتخزينها في مكان جاف، ولا يجب أن تطول المدة على ثلاثة أشهر.



