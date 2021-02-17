تسليم عقود 168 وحدة بالمجمع الصناعي.. محافظ الغربية: سيعيد المحلة إلى رونقها

أذاعت فضائية تن قيام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، بتسليم عقود تخصيص ١٦٨ وحدة بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بحضور النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والوفد المرافق لهما.





وقد وجه محافظ الغربية الشكر للنائب محمد مرعي لجهوده النيابية في دعم المحافظة لخروج المجمع الصناعي بهذا الشكل المتميز.





وأشار إلى أن اقتران اسم المحلة الكبرى بالصناعة جعل محافظة الغربية محل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا منه بأهمية الصناعات التي يجب أن تعود لعهد ازدهارها.





وأشار المحافظ، إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج، وهذا المجمع الصناعي سيعيد المحلة إلى رونقها الصناعي السابق، مؤكدًا على دعم المحافظة للمستثمرين ومشاريعهم بكافة الإمكانات.