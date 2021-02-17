ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تسليم عقود 168 وحدة بالمجمع الصناعي.. محافظ الغربية: سيعيد المحلة إلى رونقها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:48 م
تسليم عقود المجمع
تسليم عقود المجمع الصناعي
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية تن قيام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، بتسليم عقود تخصيص ١٦٨ وحدة بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بحضور النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد أنور  رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والوفد المرافق لهما.  

وقد وجه محافظ الغربية الشكر  للنائب محمد مرعي لجهوده النيابية في دعم المحافظة لخروج المجمع الصناعي بهذا الشكل المتميز.

 وأشار إلى أن اقتران اسم المحلة الكبرى بالصناعة جعل محافظة الغربية محل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا منه بأهمية الصناعات التي يجب أن تعود لعهد ازدهارها. 

وأشار المحافظ، إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج، وهذا المجمع الصناعي سيعيد المحلة إلى  رونقها  الصناعي السابق، مؤكدًا على دعم المحافظة للمستثمرين ومشاريعهم بكافة الإمكانات. 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي

بـ الأسود القصير.. سميرة سعيد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فوائد اللفت للرجال والتخسيس