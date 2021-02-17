بعد اتهامها بالخضوع لعملية تجميل.. أجمل إطلالات تكشف عن جمال يسرا اللوزى

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي ؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد تدوال بعد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها بوجه ممتلئ.





وتعرضت يسرا اللوزي ؛ للتنمر بعد ظهورها بوجه ممتلئ وهو ما دفع البعض من جمهورها لاتهامها بالخضوع لعملية تجميل والبعض الآخر أشاد بجمالها.





وتتميز الفنانة يسرا؛ بجمالها الطبيعى ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ وتكتفى أحمر الشفاه الخفيف والهادئ وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.





وتتميز بأطلالاتها الأنيقة والمميزة التى تخطف الأنظار دائما بجمالها بملابسها الأنيقة من ملابس كاجوال وفساتين جريئة.