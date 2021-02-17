هيدي كرم توجه نصيحة للمرأة حال خروج الرجل من حياتها

قالت الفنانة هيدي كرم، إنه يجب علي كل امرأة ألا تنهار عند خروج الرجل من حياتها، وعندما تكون المرأة متحققة ذاتيًا، ثابتة ، ولديها عملها ، وتستطيع أن تعول منزلها ، و تستطيع أن تخرج من أي أزمة واجهتها عند خروج الرجل من حياتها، معقبا "وقتها مش هتدمري؛ علشان في ستات بتدَّمر مادياً وجسدياً ونفسياً".





وأضافت "هيدي كرم"، خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات"، أحيانا السينما ومواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإرشاد الأشخاص ولفت انتباهم إلى مشاكل لم تعرف من قبل ، وحتى أنها تشجع هؤلاء الأشخاص لإتيان تلك المشاكل دون وعى لمجرد تأثرهم بها.





وأشارت "كرم"، إلى أنه لا يجب أن يكون إحساس المرأة بالأمان نابعًا من مجرد خوفها من غدر الرجل ، ولكن يجب أن يكون مجرد إحساسها في تحقيق الأمان لنفسها.



