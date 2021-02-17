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توك شو

هيدي كرم توجه نصيحة للمرأة حال خروج الرجل من حياتها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:51 م
هيدي كرم
هيدي كرم
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ياسمين القصاص
قالت الفنانة هيدي كرم، إنه يجب علي كل امرأة ألا تنهار عند خروج الرجل من حياتها، وعندما تكون المرأة متحققة ذاتيًا، ثابتة، ولديها عملها، وتستطيع أن تعول منزلها، وتستطيع أن تخرج من أي أزمة واجهتها عند خروج الرجل من حياتها، معقبا "وقتها مش هتدمري؛ علشان في ستات بتدَّمر مادياً وجسدياً ونفسياً".

وأضافت "هيدي كرم"، خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات"، أحيانا السينما ومواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإرشاد الأشخاص ولفت انتباهم إلى مشاكل لم تعرف من قبل، وحتى أنها تشجع هؤلاء الأشخاص لإتيان تلك المشاكل دون وعى لمجرد تأثرهم بها.

وأشارت "كرم"، إلى أنه لا يجب أن يكون إحساس المرأة بالأمان نابعًا من مجرد خوفها من غدر الرجل، ولكن يجب أن يكون مجرد إحساسها في تحقيق الأمان لنفسها.

وأكدت هيدي كرم، أن هناك دراسة اثبتت أن السيدات لديهن قلق من الأموال أكثر من خوفهن من عدم وجود الرجل، حيث صرح مركز لأبحاث الرأي، أن تمكين المرأة وحصولها على حقوقها يعتبر أحد الأهداف التنموية التى تسعى كل الدول لتحقيقها، وقد تم التركيز على حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة بشكل خاص فى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات.
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