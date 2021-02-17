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تعليم

آداب القاهرة تكشف آخر موعد لتقديم الطلاب بالدراسات العليا.. وتعلن توقيت امتحان القبول

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:29 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف شاهين عميد اداب جامعة  القاهرة، آخر موعد أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا بالكلية.

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وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية مدت فترة التقديم امام الطلاب حتى يتمكن اكبر عدد منهم من التقديم، مؤكدا ان فترة التقديم ستنتهى يوم الخميس ٢٥ من فبراير، وسيكون امتحان القبول يوم الاربعاء الموافق ٣ من مارس.

وأشار " شاهين " ، إلى أن مد فترة التقديم أمام الطلاب، أمر مهمّ في تلك الفترة، لاستيعاب أكبر عدد ممكن ممن لديه الرغبة في الالتحاق بالدراسات العليا. 

وأوضح ، أن 99٪؜ من جدول امتحانات مرحلة الليسانس كما هو، لكن سيتم ترحيل فقط الموعد أسبوع ليكون يوم 27 فبراير بدلا من يوم 20، كما أوضح أنه سيتم تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة لما بعد الليسانس لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كافٍ. 

وأكد عميد الكلية أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" وستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.
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