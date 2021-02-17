آداب القاهرة تكشف آخر موعد لتقديم الطلاب بالدراسات العليا.. وتعلن توقيت امتحان القبول

كشف الدكتور شريف شاهين عميد اداب جامعة القاهرة، آخر موعد أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا بالكلية.





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وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية مدت فترة التقديم امام الطلاب حتى يتمكن اكبر عدد منهم من التقديم، مؤكدا ان فترة التقديم ستنتهى يوم الخميس ٢٥ من فبراير، وسيكون امتحان القبول يوم الاربعاء الموافق ٣ من مارس.





وأشار " شاهين " ، إلى أن مد فترة التقديم أمام الطلاب ، أمر مهمّ في تلك الفترة، لاستيعاب أكبر عدد ممكن ممن لديه الرغبة في الالتحاق بالدراسات العليا.





وأوضح ، أن 99٪؜ من جدول امتحانات مرحلة الليسانس كما هو، لكن سيتم ترحيل فقط الموعد أسبوع ليكون يوم 27 فبراير بدلا من يوم 20، كما أوضح أنه سيتم تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة لما بعد الليسانس لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كافٍ.



