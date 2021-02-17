برلماني: مجمع الإسماعيلية الطبي صرح عملاق يحمل بصمات الرئيس السيسي

أكد النائب الطاهر عبد الحميد عضو مجلس النواب، على أهمية قيام الرئيس السيسي اليوم، بافتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات العملاقة فى قطاع الصحة داخل المحافظة.





وقال عبد الحميد في تصريحات له اليوم، إن المجمع الطبي الذي يضم، مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة فى التخصصات المختلفة، وأقسام الطوارئ وغيرها، وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، إضافة حقيقية للمجال الصحي في محافظة الاسماعيلية ويخدم عشرات الآلاف يوميا.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجمع الطبي الشامل بالاسماعيلية غير مسبوق فعلا، خصوصا أنه يضم 9 مبان تخصصية، بلغت تكلفتها نحو 550 مليون جنيه، كما يقدم مختلف التخصصات من خلال 23 قسما، كما تبلغ الطاقة السريرية له نحو 286 سريرًا داخليًا و64 سريرا للرعاية المركزة، ويخدم المجمع مليونا و150 ألف مواطن.





وشدد النائب الطاهر عبد الحميد، أن هذا الصرح الطبي العملاق، يؤكد من جديد ولعشرات الملايين من المصريين، أن حجم ما ينفق على الصحة في مصر سنويا، وما يقام من إنشاءات ومرافق ومجمعات طبية غير مسبوق.



