ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دعاء موجة الطقس السيئ.. رمضان عبد المعز يطالب بترديده

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:09 م
رمضان عبدالمعز يطالب
رمضان عبدالمعز يطالب بترديد دعاء موجة الطقس السيء
Advertisements
محمود ضاحي
دعا الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي من هم في الشوارع والطرقات وعلى الحدود، ممن يعملون ويحرسون الحدود، قائلًا: "الأمن اللى بيحرس العمارات وجنودنا اللهم ارزقهم الخير والبركة والتدفئة واربط على قلوبهم واحفظهم من كل مكروه.. الناس دى ليها الجنة على كدا".

وناشد الشيخ رمضان عبد المعز، خلال لقائه على "دي إم سي"، الجميع، أن يدعوا الله عز وجل بأن يجعل موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد الآن خيرًا للجميع وأن يبعد عنا شرها، وعلى القادرين مساعدة المحتاجين.

وتابع:" نقول اللهم نسألك خير ما في الريح القادمة والفرج والرزق وأبعد عنا شرها "، لافتًا إلى أن كل أمر المسلم خير أن أصابه خير شكر وأن أصابه مكروه صبر، مضيفًا:"علينا أن نحمد الله ونشكره وعلينا التصدق في مثل هذه الأوقات على غير القادرين..الناس في الشوارع وعلى أبواب العقارات والذين على الحدود وهم بلا مأوى لهم الجنة ".

وأضاف "بص حوليك إذا كنت أنت قافل البيت عليك وعندك بدل الدفاية تلاتة ومش عاوز تتحرك.. غيرك بلا مأوى.. عينك عليهم شوية.. هتقولى أنا معرفهمش هقولك فيه مؤسسات لديها معلومات كاملة عن هؤلاء في كافة القرى والنجوع.. ابحثوا عنهم ولابد أن نغبر أقدمنا في سبيل الله عز وجل".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قرار وليس اختيارا.. هدير سمير: مفتاح السعادة في يد الإنسان نفسه

رمضان عبدالمعز يوجه رسالة للمصلين بالمساجد

رمضان عبدالمعز يوضح كيف كان النبي يستقبل يومه

تعرف على الآية القرآنية الوحيدة التي نزلت على النبي داخل الكعبة.. فيديو

يكون في الخير والشر .. علي جمعة: حسن الظن بالله لا يجعلك تيأس

ترشيحاتنا

مدينة عربية تتخطى عتبة الـ1000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.. مقترح بتعديل قانون الإيجار القديم

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

قمة الاسماعيلي لا تقبل المجاملة أو التفويت.. أول رد رسمي من الزمالك على قناة أون تايم سبورت

أول تعليق من الإسماعيلي على لافتة "التفويت والمجاملة" قبل مباراة الزمالك

لأول مرة.. وزير الخارجية يكشف أسباب ذهاب وفد مصري إلى طرابلس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

علاج الذبحة الصدرية من الأدوية للجراحة