دعاء موجة الطقس السيئ.. رمضان عبد المعز يطالب بترديده

دعا الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي من هم في الشوارع والطرقات وعلى الحدود، ممن يعملون ويحرسون الحدود، قائلًا: "الأمن اللى بيحرس العمارات وجنودنا اللهم ارزقهم الخير والبركة والتدفئة واربط على قلوبهم واحفظهم من كل مكروه.. الناس دى ليها الجنة على كدا".





وناشد الشيخ رمضان عبد المعز، خلال لقائه على "دي إم سي"، الجميع، أن يدعوا الله عز وجل بأن يجعل موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد الآن خيرًا للجميع وأن يبعد عنا شرها، وعلى القادرين مساعدة المحتاجين.





وتابع:" نقول اللهم نسألك خير ما في الريح القادمة والفرج والرزق وأبعد عنا شرها "، لافتًا إلى أن كل أمر المسلم خير أن أصابه خير شكر وأن أصابه مكروه صبر، مضيفًا:"علينا أن نحمد الله ونشكره وعلينا التصدق في مثل هذه الأوقات على غير القادرين..الناس في الشوارع وعلى أبواب العقارات والذين على الحدود وهم بلا مأوى لهم الجنة ".





وأضاف "بص حوليك إذا كنت أنت قافل البيت عليك وعندك بدل الدفاية تلاتة ومش عاوز تتحرك.. غيرك بلا مأوى.. عينك عليهم شوية.. هتقولى أنا معرفهمش هقولك فيه مؤسسات لديها معلومات كاملة عن هؤلاء في كافة القرى والنجوع.. ابحثوا عنهم ولابد أن نغبر أقدمنا في سبيل الله عز وجل".