علي نور: المبادرات الرئاسية في الصحة لها مفعول السحر في التصدي للأمراض الوبائية

قال النائب علي نور عضو مجلس النواب، إن المبادرات الرئاسية التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المجال الصحي، استطاعت التخفيف من معاناة المصريين وآلامهم والتصدي للأمراض الوبائية والمزمنة وبالخصوص فيروس سي.





وأضاف نور خلال تصريحات له اليوم، أنه تم فحص نحو 70 مليون مواطنًا في مبادرة 100 مليون صحة، للتخلص من فيروس سي الكبدي الوبائي وتوفير العلاج للجميع.





وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرات كان لها مفعول السحر في التخفيف عن النظام الصحي وفي نفس الوقت التصدي لأمراض مزمنة لم يقترب أحد على توفير علاجها أو الإحاطة بها لدى المصريين.





وأشار نائب حلايب وشلاتين الى أن قطاع الصحة وخلال السنوات الماضية نال اهتماما رئاسيا كبيرا، وتضافر كبير بين مختلف جهود الدولة واستنفرت أجهزتها خلال أزمة فيروس كورونا.



