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تعليم

المعهد الأمريكي للخرسانة يمنح "جامعة طنطا" أعلى تقييم على مستوى العالم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:31 م
الدكتور عماد السيد
الدكتور عماد السيد عتمان
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احمد علي
أعلن الدكتور عماد السيد عتمان، ‏نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن حصول الفرع الطلابي لمعهد الخرسانة بكلية الهندسة بجامعة طنطا على أعلى تقييم على مستوى العالم "امتياز" من المعهد الأمريكي للخرسانة ACI.

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وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذا التقييم هو أعلى تقييم للفروع الطلابية، حيث شاركت أكثر من 99 جامعة من مختلف أنحاء العالم، وحصل فرع طنطا الطلابي للمعهد الأمريكي للخرسانة على هذا التقييم ضمن 33 جامعة حصلوا على نفس التقييم.

وأضاف، أن المعهد الأميركي للخرسانة يهدف إلى تطوير الأساليب العلمية الحديثة في تكنولوجيا تصنيع الخرسانة واستخداماتها، كما يتيح للطلاب الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث والتجارب العلمية في علم الخرسانة، وإتاحة الفرصة أمامهم في المشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية لتصنيع الخرسانة.

من جانبه، قدم الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا التهنئة لكل من ساهم في هذا الإنجاز من أعضاء الفرع الطلابي لمعهد الخرسانة بجامعة طنطا، ‏وأعضاء هيئة التدريس، والمشرف الأكاديمي للفرع الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما وجه التحية والعرفان لرئيس المعهد الطالب محمد طارق بكلية الهندسة، والذي انتقل إلي جوار ربه، حيث يعتبر هذا الإنجاز ثمرة من ثمرات اجتهاده وتفانيه الغير مسبوق في العمل.
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