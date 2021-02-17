عبده أبو عايشة: توجيهات السيسي بشأن الزيادة السكانية تسرع جهود الحكومة





أكد النائب عبده ابو عايشة عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي بعقد منتديات لمناقشة قضية الزيادة السكانية، وذلك على هامش افتتاحه لمجمع الاسماعيلية الطبي المتكامل.





وقال أبو عايشة في تصريحات له اليوم، إن توجيهات الرئيس ستسرع عمل حكومة د. مدبولي، للتصدي للزيادة السكانية، باعتبارها القضية الأكثر خطورة في الوقت الحالي وتهدد كافة منجزات التنمية.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تزيد سنويا بأكثر من 2 مليون نسمة وهو ما يكلف الدولة، ما يزيد عن 54 مليار جنيه سنويا ويزيد من أعبائها.





وشدد أبو عايشه، ان تحسين الوضع وفق تصريحات الرئيس يحتاج إلى ضبط الزيادة السكانية المهددة لكل نمو، خصوصا وان مصر زادت خلال عام 2020 نحو 2.3 مليون نسمة وهو رقم مخيف.



