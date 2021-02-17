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أخبار البلد

أمطار ورياح بشوارع المهندسين لليوم الثاني من موجة الطقس السيىء.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:16 م
صدى البلد
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سارة عبد الله - ندى حمدي - ايهاب اشرف

حالة من عدم الاستقرار بالطقس تستمر لليوم الثاني على مناطق كثيرة بانحاء الجمهورية، وتسقط الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية وبعض المحافظات، مصحوبة بحبات البرد والثلوج في بعض الأحيان.


وقد رصدت عدسة صدى البلد هطول الأمطار على شوارع المهندسين اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، في موجة باردة تشهدها البلاد هذه الأيام.

 

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبوءات الجوية، إن اليوم الأربعاء هو الثاني من حالات عدم الاستقرار الجوي، مشيرًا إلى أنه ستستقر الاحوال تدريجيا ابتداءً من الغد.

 

 ونوه بأنه سوف يستمر انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مدار اليوم،  كما قال أن هذه الأجواء تختلف تماما عن الأيام الماضية، وحذر بشدة جميع المواطنين من تخفيف الملابس وذلك لأن مازالت الأجواء متقلبة بشدة، محذرا المسافرين على طرق السواحل الشمالية من قسوة الطقس والرياح.


من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى من 11 إلى 12 درجة، وغذا ترتفع من 15 إلى 16 درجة.   

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