10 خرافات شائعة عن الأرق





ونعرض لكم ابرز 10 خرافات حول الأرق والنوم الجيد بشكل عام وفق ما جاء في موقع " برايت سايد "









الخرافة الأولى: الحصول على قسط أكبر من النوم أثناء الاكتئاب هو الأفضل دائمًا





ربما سمع كل منا أن النوم مفيد أثناء المعاناة من الاكتئاب ، لكن العلماء اكتشفوا تفاصيل مثيرة للفضول تعرف باسم " الأرق المتناقض الشديد". لقد أصبح علاجًا مؤخرًا نسبيًا، وإذا ظل الأشخاص المصابون بالاكتئاب الشديد مستيقظين لمدة ليلة واحدة على الأقل ، فقد يؤدي ذلك إلى الشفاء.









ربما يحدث هذا بسبب صدمة ساعة بيولوجية خاملة ، ولكن بعد ذلك يشعر الشخص بتحسن ولا يعاني من مشاكل في النوم.









الخرافة الثانية: يعتاد جسمك على الحصول على قسط أقل من النوم





إذا اتبعت هذه القاعدة ، فقد حان الوقت لإعادة النظر في جدولك، إذا قطعت ساعات النوم لبضع ليالٍ ، فمن المحتمل أن تشعر بالنعاس أثناء النهار. قد يستقر الكسل والنعاس أثناء النهار على مدى أشهر دون نوم كافٍ ، ولكن مع ذلك ، لن يعمل جسمك وعقلك بشكل فعال لأنهما لا يستطيعان التكيف مع النوم لفترة أقل.









يوصي المتخصصون بالحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة وأن أفضل وقت للنوم هو بين الساعة 8 مساءً ومنتصف الليل.









الخرافة الثالثة: الحركات العنيفة أثناء الليل هي علامة على قلة النوم

إذا كنت تعاني من حركات جسدية طفيفة لا إرادية أثناء الليل ، فهذا يعتبر نومًا صحيًا . لا داعي للقلق من تحريك ساقك في بعض الأحيان، ولكن هناك بعض الحالات غير الطبيعية ، مثل ما يلي:









إذا كانت حركاتك مطولة أو مزمنة

إذا كنت تمشي أثناء النوم

إذا كنت تتصرف بعدوانية أو عنيفة أثناء الليل

إذا كان لديك استيقاظ ليلا بسبب ذلك

إذا كنت تضغط على أسنانك أثناء النوم









الخرافة الرابعة: الأرق ناتج بشكل رئيسي عن حالتك العقلية

نعم ، يمكن أن يكون الأرق ناتجًا عن حالتك النفسية والتوتر ، ولكن بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي الظروف البدنية إلى ذلك، لوحظ أن النساء المصابات بالأرق أكثر عرضة من الرجال للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسمنة، يمكن أن تكون متلازمة تململ الساق ، أو التغيرات الهرمونية ، أو مشاكل الغدة الدرقية ، أو الاضطرابات العصبية سببًا في ليالي الأرق.









بالإضافة إلى ذلك ، لاحظ الباحثون أن النساء يمكن أن يعانين من اضطرابات النوم المتعلقة بالدورة الشهرية وانقطاع الطمث .









الخرافة الخامسة: الاستيقاظ ليلًا لمدة 20 دقيقة يعني أنك تفقد 20 دقيقة من النوم

في بعض الأحيان ، قد تستيقظ مرة أو مرتين أثناء الليل وتواجه صعوبة في العودة للنوم، ويفضل بعض الناس البقاء في السرير ، محاولين إجبار أنفسهم على الراحة ، ولكن ينتهي بهم الأمر بالشعور بالكسر في الصباح.









في هذه الحالة ، من الأفضل أن تنهض من السرير وتفعل شيئًا يهدئك لمدة 15-20 دقيقة . لن يسرق هذا التكتيك فرصتك في الحصول على قسط كافٍ من النوم ، بل العكس، من المهم أيضًا عدم شرب أي شيء سوى الماء أو استخدام أي أجهزة في هذا الوقت.









الخرافة السادسة: يجب أن تنام وتستيقظ في نفس الوقت كل يوم

بالتأكيد ، جدول النوم مهم ، لكن الخبراء أكثر قلقًا بشأن وقت استيقاظك . من المهم النهوض من السرير تقريبًا في نفس الوقت ، ليس فقط خلال الأسبوع ، ولكن أيضًا في عطلات نهاية الأسبوع.









أيضًا ، لا يوجد شيء مثل الاضطرار إلى الاستيقاظ مبكرًا في الصباح. يختلف كل جسم عن الآخر ، لذلك يمكن أن يختلف جدول نومك عن غيره من الأشخاص . ليست هناك حاجة لإجبار نفسك على الاستيقاظ في الساعة 7 صباحًا إذا لم تكن مضطرًا لذلك.









الخرافة السابعة: الأرق هو مجرد جزء صعب من النوم

عادة ، ترتبط صعوبات النوم بالأرق ، ومع ذلك ، يتميز هذا الاضطراب بأعراض أخرى أيضًا، ويشمل ذلك الاستيقاظ المتكرر والاستيقاظ مبكرًا جدًا وعدم القدرة على النوم مرة أخرى والشعور بعدم الانتعاش في الصباح، إذا حدثت لك هذه الأعراض كثيرًا ، فمن الأفضل أن تسعى للحصول على رعاية مهنية.









الخرافة الثامنة: يؤثر فنجان القهوة المتأخر دائمًا على نومك

يمكن لعشاق القهوة الشعور بالارتياح لأن الأبحاث أظهرت أنه لا يوجد ارتباط بين استهلاك الكافيين خلال 4 ساعات من وقت النوم ونوعية النوم. ومع ذلك ، يمكن أن يكون لديك تحمّل منخفض للقهوة وقد تحتاج إلى تقصير الجرعة وفقًا لذلك.









الخرافة التاسعة: إذا كنت لا تستطيع النوم ليلًا خلال الأسبوع ، نم أكثر خلال عطلة نهاية الأسبوع

عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم خلال الأسبوع ، يمكنك تعويض ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، يقول الأطباء إن هذا يصلح للحرمان الحاد من النوم فقط ، ولا يوجد دليل على أنه مفيد لعقلك وجسمك إذا كنت تفعل ذلك طوال الوقت. من الأفضل تحديد وقت الاستيقاظ كل يوم.









كحقيقة مثيرة للفضول ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين اضطروا إلى تقييد نومهم خلال الأسبوع اكتسبوا عادة تناول الوجبات الخفيفة بعد العشاء ، مما أدى إلى زيادة الوزن.









الخرافة العاشرة: الأطفال لا يعانون من الأرق





نعم ، يمكن أن يعاني الأطفال أيضًا من الأرق ، حتى لو افترضنا أنهم صغار جدًا عليه فيمكن أن يكون بسبب ظروف طبية أو عوامل عاطفية.











هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن طفلك قد يعاني من الأرق :





يشعرون بالتعب باستمرار.

يختلقون الأعذار لتجنب الذهاب إلى الفراش.

يستغرق النوم وقتًا طويلًا.

يستمرون في النهوض من الفراش وطلب الأشياء.

غالبًا ما يستيقظون طوال الليل.

يكافحون من أجل النهوض من الفراش في الصباح.