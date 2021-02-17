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فن

تفاصيل تعاقد "منار بشور" على برنامج "سفيرة النجاح"

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:11 م
صدى البلد
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آيه عاطف

أنهت "منار بشور"، اتفاقها على إطلاق برنامجها الجديد والذي يحمل اسم "سفيرة النجاح" والمقرر عرضه حصريًا على قناة MBC


وتستعد سفيرة السلام "منار بشور" لتقديم محتوي جديد ومختلف وتغيير بعض المفاهيم الخاطئة عن التنمية البشرية وكيف للشخص ان يستطيع تحقيق اهدافه ويتخطى حاجز اليأس وماهى عوامل واساليب النجاح لكى يصبح شخص ناجح ومؤثر في المجتمع،


جدير بالذكر أن “منار بشور" هى سيدة أعمال سورية شغلت العديد من المناصب منها نائب الهيئة الاستشارية للمركز العربي الاوروبي والرئيس التنفيذي لمجموعة المنار بمصر والإمارات وتم اختيارها كسفيرة للسلام والنوايا الحسنة.


وحصدت منار بشور العديد من الجوائز منها جائزة افضل 50 شخصية مؤثرة بدولة الامارات وجائزة أفضل قادة لرواد الأعمال وتسعى دائمًا لنشر الإيجابية والتحفيز بمهارة وإبداع ومساعدة الكثير في إخراج طاقتهم الإيجابية وتحقيق النجاح والوصول الى اهدافهم.

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