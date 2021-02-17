ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير سعودي بارز يصل السودان لهذا السبب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:13 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمود نوفل
وصل وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له، إلى الخرطوم، حيث التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان. 

وحسب صحيفة "الرياض" السعودية، فقد جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة. 

وتم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، بعث رئيس المجلس الانتقالي مع "قطان"، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الملك سلمان يهنئ السودان بذكرى الاستقلال

السيسي خلال استقبال مجلس السيادة الانتقالي: موقف مصر تجاه السودان لن يتغير تحت أي ظرف

مصادر لـ العربية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء السيسي والوفد السوداني

محمد بن زايد يبحث هاتفيا العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس السيادة السوداني

الملك سلمان يتسلم رسالة مهمة من أمير الكويت.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لأول مرة.. وزير الخارجية يكشف أسباب ذهاب وفد مصري إلى طرابلس

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

قمة الاسماعيلي لا تقبل المجاملة أو التفويت.. أول رد رسمي من الزمالك على قناة أون تايم سبورت

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

أول تعليق من الإسماعيلي على لافتة "التفويت والمجاملة" قبل مباراة الزمالك

حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.. مقترح بتعديل قانون الإيجار القديم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

علاج الذبحة الصدرية من الأدوية للجراحة