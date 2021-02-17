الأمن العام ينجح في فك لغز 3 جرائم قتل بالجيزة والدقهلية

كشف مفتشو قطاع الامن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، بالتنسيق مع ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة ، وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية ، غموض 3 وقائع قتل .





ونجح رجال أمـــن الجيزة في ​ضُبط عاطل ٢٩ سنة بدائرة قسم الأهرام لتعديه على نجار مسلح ٢٤ سنة بمطواة فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، حيث اعترف بجريمته، وأرشد عن الأداة المستخدمة فيها.

كما نجح القطاع ، بالاشتراك مع أمـــن الجيزة ، فى ضُبط نقاش ، ٥٤ سنة ، بدائرة قسم الأهرام ، لتعديه على عامل ، ٤١ سنة ، بـ"كتر" ، فأودى بحياته ، خلال مشاجرة بينهما ، لقيام المتهم بالزواج من مطلقة العامل، واعترف بجريمته، وأرشد عن أداة الجريمة.

وتمكن القطاع بالاشتراك مع امن الدقهلية ، من ​ضُبط سائق توك توك ، ٣٥ سنة ، بدائرة مركز المنصورة؛ لتعديه على زوجة والده ، ربة منزل ، ٥٥ سنة ، بسكين ، فأودى بحياتها؛ لخلافات عائلية، واعترف، وأرشد عن أداة الجريمة.

واتخذت الإجراءات القانونية.