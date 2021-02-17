الأمن العام ينجح في فك لغز 3 جرائم قتل بالجيزة والدقهلية

كشف مفتشو قطاع الامن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، بالتنسيق مع ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة، وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، غموض 3 وقائع قتل .
ونجح رجال أمـــن الجيزة في ضُبط عاطل ٢٩ سنة بدائرة قسم الأهرام لتعديه على نجار مسلح ٢٤ سنة بمطواة فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، حيث اعترف بجريمته، وأرشد عن الأداة المستخدمة فيها.
كما نجح القطاع، بالاشتراك مع أمـــن الجيزة، فى ضُبط نقاش، ٥٤ سنة، بدائرة قسم الأهرام، لتعديه على عامل، ٤١ سنة، بـ"كتر"، فأودى بحياته، خلال مشاجرة بينهما، لقيام المتهم بالزواج من مطلقة العامل، واعترف بجريمته، وأرشد عن أداة الجريمة.
وتمكن القطاع بالاشتراك مع امن الدقهلية، من ضُبط سائق توك توك، ٣٥ سنة، بدائرة مركز المنصورة؛ لتعديه على زوجة والده، ربة منزل، ٥٥ سنة، بسكين، فأودى بحياتها؛ لخلافات عائلية، واعترف، وأرشد عن أداة الجريمة.
واتخذت الإجراءات القانونية.