بمعالج يدعم تقنية الـ5G.. الكشف عن مواصفات هاتف Find X3

تستعد شركة أوبو لإطلاق أحدث هواتفها الرائدة ضمن سلسلة Find، حيث أشارت التسريبات الجديدة إلى أن تشكيلة الهواتف المنتظرة Find X3، سيتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصدت أحدث التسريبات أن الإصدار العادي من سلسة هواتف أوبو الرائدة Find X3، والذي من المقرر أن يأتي مقترنا بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 870، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G.









وتظهر قوائم أداة القياس الصينية AnTuTu، أن هاتف أوبو الذي يحمل اسم الطراز PEDM00، سيعمل بواسطة معالج من نوع Snapdragon 870، وهو يتشارك نفس إمكانيات معالج Snapdragon 865+، ويقدم نفس الإداء.





وسيأتي هاتف Find X3، مزودا بذاكرة تخزين عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وتشير التسريبات إلى أن الإصدار العادي من سلسلة هواتف ريلمي الرائدة، سيأتي بشاشة بدقة 1080 × 2412 بكسل، إلى جانب مستشعر كاميرا بدقة 12 أو 6 ميجابيكسل.





ومن المقرر أن تكشف شركة ريلمي عن ثلاثة إصدارات جديدة وهي Find X3 Pro و Find X3 Neo و Find X3 lite، ومن المفترض أن يكون الهاتف الأخير عبارة عن جهاز Reno5 5G مُعاد تسميته.



