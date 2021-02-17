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رياضة

أقوى من انطلاقة بيراميدز.. وليد صلاح الدين يتغزل في فريق سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:34 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد وليد صلاح الدين نجم الاهلي والمنتخب السابق بـ فريق سيراميكا كليوباترا في اول مواسمه في الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى ان الفريق خلق حاله رائعه وممتعه في الدوري منذ صعوده.

وأضاف وليد صلاح الدين، في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " ان الفريق يقدم اداء رائعا، وبدايته في الدوري اقوي من بدايه بيراميدز، مشددا على ان حاله الاستقرار في مجلس الادارة والجهاز الفني كلمه السر وراء تلك النتائج وهذا الاداء .

وأشار الى أن هيثم شعبان المدير الفني للفريق، مدرب واعد، ولديه طموح كبير، كما أن مجلس الاداره يدعمه بشده,

وكان حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استبعد عمار حمدي من قائمة الفريق النهائية استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بعد استبعاده من مباراة النجوم بكأس مصر .

وترددت أنباء أن استبعاد عمار حمدي من حسابات حسام حسن خلال مواجهة النجوم بكأس مصر وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري جاء بسبب تمرد اللاعب على مسئولي الاتحاد السكندري .
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