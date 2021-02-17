ثقافة المنيا تشارك فى احتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد

أ قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث شاركت فرقة كورال الأطفال لقصر ثقافة المنيا فى احتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بمحافظة المنيا.





قدمت الفرقة عرضا فنيا وكوكتيلا من الأغانى الوطنية منها "كلنا جيش وشرطة جماعى، سيادة المواطن، أم البطل لأريج، الله أكبر، أبويا وصانى، تعرف تتكلم بلدى، مصر يا راكبة السفينة، أكتبوا تواريخ المجد"، وذلك بقيادة المايسترو عصام الشاذلى على مسرح المحافظة، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، ومدير عام فرع ثقافة المنيا، والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين وأسر الشهداء.



