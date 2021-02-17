ثقافة المنيا تشارك فى احتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث شاركت فرقة كورال الأطفال لقصر ثقافة المنيا فى احتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بمحافظة المنيا.
قدمت الفرقة عرضا فنيا وكوكتيلا من الأغانى الوطنية منها "كلنا جيش وشرطة جماعى، سيادة المواطن، أم البطل لأريج، الله أكبر، أبويا وصانى، تعرف تتكلم بلدى، مصر يا راكبة السفينة، أكتبوا تواريخ المجد"، وذلك بقيادة المايسترو عصام الشاذلى على مسرح المحافظة، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، ومدير عام فرع ثقافة المنيا، والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين وأسر الشهداء.
وعقد نادى أدب بيت ثقافة سمالوط مناقشة أدبية لكتاب الرواية بالمنيا وإستكمال لمناقشة بعض الروايات العربية، وقد ناقش الحضور مجموعة قصصية لمصطفي الديب بعنوان" سنوات الحب والضياع"، ومن خلال أنشطة الأونلاين أقام بيت ثقافة أبو جرج محاضرة بعنوان "الشباب وسوق العمل"، حاضرها محمود نجاح، كما عقد قصر ثقافة مغاغة محاضرة بعنوان "كيفية تجنب الاصابة بفيروس كوفيد ١٩ سبب إلتزامات عالمية" حاضرها الدكتور بهاء زكريا، تحدث فيها عن فيروس كورونا وما هى اعراضه وكيفية الوقاية منه والإجراءات الإحترازية الواجب إتباعها للحفاظ على صحتنا وصحة المحيطين بنا.