ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تبادل الاتهامات بين وزارتي الدفاع والداخلية في تركيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:50 م
وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت صحفية تركية، عن نشوب خلاف بين وزير الدفاع التركي "خلوصي آكار"، ووزير الداخلية "سليمان صويلو"، بسبب مقتل الرهائن الأتراك في العراق. 

وقالت الصحفية "نرجت دميركايا" التي تعمل بصحيفة "دوفار" التركية، إنّ أحد السياسيين أكد لها أن وزير الخارجية حمّل وزارة الدفاع السبب في مقتل الرهائن المحتجزين بالعراق. 

وقال وزير الداخلية إلى الدفاع، "لو كنا نحن نفذنا العملية لتمكنا من إنقاذ الرهائن". 

وأضاف السياسي، أنه تم تكليف الوزيرين سويا للإعلان عن فشل العملية في البرلمان، مشيرا إلى أن الخطاب الذي ألقاه الوزير صويلو كان مثابة “خطاب مرشح لرئاسة” الحزب الحاكم.

وكان حزب العمال الكردستاني أكد أن الطيران التركي هو المتسبب في مقتل الرهائن، عقب استهداف مكان احتجازهم بالخطأ. 

واتهمت السلطات التركية، حزب العمال الكردستاني بقتل الرهائن المتواجدين داخل أحد الكهوف بالعراق. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع التركي: أنقرة مستعدة لتبادل المعرفة العسكرية مع العراق

وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء العملية العسكرية شمال العراق

إعدام 13 تركيًا في كردستان العراق.. وواشنطن تندد بالواقعة

بعد مقتل 13 تركيا.. أردوغان يوجه اتهاما لـ واشنطن وتحذيرا لـ أوروبا

أجواء متوترة.. تفاصيل أول اتصال هاتفي بين وزيرى الخارجية الأمريكي والتركي

أحمد موسى يعرض فيديو ضحك أردوغان على وفاة 26 جنديا تركيا

ترشيحاتنا

يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي

قمة الاسماعيلي لا تقبل المجاملة أو التفويت.. أول رد رسمي من الزمالك على قناة أون تايم سبورت

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

عبارة «التفويت أو المجاملة».. القصة الكاملة لأزمة مباراة الزمالك والإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

علاج الذبحة الصدرية من الأدوية للجراحة