فعاليات ثقافية وفنية بالغربية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، تم خلالها الحديث عن أهم الموضوعات التي تشغل المواطن المصري، ومنها أضرار التدخين، وسبل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، حيث أكد د. محمود الجندي أخصائي التأهيل والتخاطب، أن الدولة تبذل قصارى جهدها في سبيل دمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، من خلال تجهيز المدارس والمصالح الحكومية ووسائل النقل لتتناسب مع احتياجاتهم، وأشار خلال حديثه بندوة دار كتب طنطا أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في صقل مواهبهم، من خلال مجموعة من الدورات التأهيلية، لإعدادهم لسوق العمل.





استكمل قصر ثقافة المحلة الكبرى فعاليات الأسبوع الثقافي "عيشها صح"، بمشاركة رواد القصر، وذلك بتنفيذ مجموعة من الأنشطة جاءت في مقدمتها، ورشة فنية لتعليم فنون الخط العربي، والتي سبقها ندوة تثقيفية حول كيفية تطوير الذات، وتناولت خلالها د. هدير حسانين أهم 5 طرق تساعد الشخص في تطوير قدراته، والتخطيط لما يصبو اليه بطريقة علمية، مشيرة الى أن الثقة بالنفس، والسعي نحو الدراسة، وصقل الموهبة، هم من أهم ما يستطيع الشباب فعله للاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل.



