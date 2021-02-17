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القس رفعت فتحي: الزيادة السكانية تلتهم التنمية والخطاب الديني له دور في حلها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:15 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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هاني حسين
قال القس رفعت فتحي  الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، إن مشكلة الزيادة السكانية في مصر مشكلة متفاقمة ازدادت في السنوات الأخيرة .
 
وأضاف رفعت فتحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الزيادة السكانية كفيلة بالتهام كل مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة المصرية ".

وتابع رفعت فتحي :" الدولة المصرية تنفذ مشروعات هائلة في كافة القطاعات ولكن الزيادة السكانية تحول دون الشعور بثمار التنمية ".

وأكمل رفعت فتحي:"  الخطاب الديني له دور مهم في الحد من الزيادة السكانية وتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، مضيفا:" كلمة رجل الدين مسموعة من المواطن المصري ".

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