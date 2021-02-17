القس رفعت فتحي: الزيادة السكانية تلتهم التنمية والخطاب الديني له دور في حلها

قال القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، إن مشكلة الزيادة السكانية في مصر مشكلة متفاقمة ازدادت في السنوات الأخيرة .

وأضاف رفعت فتحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الزيادة السكانية كفيلة بالتهام كل مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة المصرية ".





وتابع رفعت فتحي :" الدولة المصرية تنفذ مشروعات هائلة في كافة القطاعات ولكن الزيادة السكانية تحول دون الشعور بثمار التنمية ".





وأكمل رفعت فتحي:" الخطاب الديني له دور مهم في الحد من الزيادة السكانية وتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، مضيفا:" كلمة رجل الدين مسموعة من المواطن المصري ".



