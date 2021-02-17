مصدر أمني يكشف حقيقة احتراق منفذ أمان بالسيدة زينب

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق محدود التهم لافته ومخلفات بميدان السيدة زينب.





تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق بميدان السيدة زينب .





وتم توجيه سيارتي اطفاء الي مكان البلاغ وتبين ان ماسا كهربائيا شب في لافته واحدث الحريق والتهمت النيران مجموعة من المخلفات بالميدان .





وقال مصدر أمني انه لاصحه لما تم نشره من معلومات حول احتراق منفذ امان بميدان السيدة زينب ، مشيرا الي ان المنفذ لم يتأثر بالحريق وتم محاصرة النيران قبل احتراقه، تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيق .



