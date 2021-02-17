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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة احتراق منفذ أمان بالسيدة زينب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:43 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق محدود التهم لافته ومخلفات بميدان السيدة زينب.

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق بميدان السيدة زينب .

وتم توجيه سيارتي اطفاء الي مكان البلاغ وتبين ان ماسا كهربائيا شب في لافته واحدث الحريق والتهمت النيران مجموعة من المخلفات بالميدان .

وقال مصدر أمني انه لاصحه لما تم نشره من معلومات حول احتراق منفذ امان بميدان السيدة زينب ، مشيرا الي ان المنفذ لم يتأثر بالحريق وتم محاصرة النيران قبل احتراقه، تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيق .

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