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رياضة

غياب فرجاني ساسي وبن شرقي.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:45 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
اعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة الإسماعيلي، المقرر لها بعد قليل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

 وجاء تشكيل الفريق كالتالي:- حراسة المرمي: محمد أبو جبل خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – حازم إمام.

 خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبدالرازق "شيكابالا"  

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويغيب اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي عن التشكيل الاساسي حيث يتواجدان على مقاعد البدلاء بالاضافة الى ، محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل
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