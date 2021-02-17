أزمة بدون لازمة.. جملة «المجاملة أو التفويت» تفجر بركان الغضب في قمة ولاد العم.. الزمالك يلوم ويحذر.. والإسماعيلي يشجب.. والمتحدة تعتذر

تحظى مباريات الزمالك والإسماعيلي، بالإثارة والندية وتبادل المناقشات حول الأمور الفنية الخاصة باللقاء على مدار التاريخ ولكن مع قمة "ولاد العم" التي تنطلق الليلة، انفجر بركان الغضب فى الوسط الرياضى ليس بسبب أى طرف من أطراف المباراة ولكن بسبب القناة الناقلة لأحداث المباراة حول تقريرها الخاص بالمباراة التى قالت فيه إن الزمالك يدخل مباراة مهمة أمام الإسماعيلى لا تقبل المجاملة أو التفويت.





بركان الغضب انفجر بعد التقرير الذى أذاعته القناة الناقلة لمنافسات بطولة الدورى ولم تقتصر ردود الفعل على طرفى المباراة أو الوسيلة المتسببه فى هذه الأزمة بل انقلبت وسائل التواصل الاجتماعى منددة بهذا الموقف الذى من شأنه إثارة وزيادة التعصب بين الجماهير وتوتر العلاقة بين كافة الأطراف.





تعليق الزمالك

كان الرد الأول من جانب نادى الزمالك الذى أصدر بيانا رسميا من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون النادى وجاء كالتالى "أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي انتهجته قناة "أون تايم سبورت" من خلال برنامجها الصباحي "بي أون تايم" خلال حديثه عن مباراة الزمالك والإسماعيلي حيث قام البرنامج بالاساءة للناديين الكبيرين عندما أشار التقرير إلى مانصه (الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة لا تحتمل المجاملات أو التفويت) وهو ما من شأنه استفزاز كل من له علاقة بالناديين الكبيرين.





وأضافت اللجنة أنها حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف.





وطالبت اللجنة المؤسسة الوطنية "إعلام المصريين" بسرعة التحرك لإيقاف تلك التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير.





من جانب آخر، أبدت اللجنة دهشتها من كم الشائعات والأكاذيب التي تطال النادي بطريقة ممنهجة والتي تمس اللاعبين والجهاز الفني والإداري بغرض ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها النادي حاليا كما أن تلك المحاولات تهدف إلى إدخال النادي في دوامة من المهاترات و الأكاذيب.





وناشدت اللجنة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الحرص على استقاء أي معلومة تخص النادي من مصادرها الرسمية وعبر المتحدث الإعلامي للنادي حيث لوحظ في الآونة الاخيرة ان بعض المنصات الإعلامية تتناول كل شؤون نادي الزمالك دون غيره من الأندية الأخرى التي لا تخلو من المشاكل وكأن نادي الزمالك دون غيره يمر بمشاكل وأزمات.





ومع التقدير الكامل من اللجنة لكل وسائل الإعلام التي تلتزم الصدق والموضوعية فإنها تناشد الجميع بالبعد عما يثير و يستفز مشاعر الجماهير حتى ننجح جميعا في نبذ التعصب في ملاعبنا.





رد الإسماعيلي

ولم يتوقف الأمر عند تعليق ورد الزمالك ليخرج علاء وحيد المتحدث الرسمى باسم النادى الاسماعيلى ليكشف عن وجهه نظر الإسماعيلي.

وقال المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي علاء وحيد أن ما حدث في أحد البرامج لقنوات "أون تايم سبورت" كان خطأ من أحد العاملين الذي نسى انه يعمل في قنوات كبيره ناقلة لمباريات الدوري، ولم يخلع عباءة تعصبه علي باب الاستديو.

وأضاف أن النادى الإسماعيلي يحمله مسئولية الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وإفقادها الثقة في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها، مطالبا إدارة القنوات بتقديم اعتذار رسمي عن ماحدث وعقاب المتسبب وعدم تكرار مثل هذه الأفعال والتي لا تصب في صالح الرياضة المصرية.

وأشار إلى أن الإسماعيلي يثق في اداره القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.





اعتذار رسمى

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن إدارة المتابعة علي القنوات التابعة للمجموعة قد رفعت تقرير عاجل عن خطأ تحريري تم رصده علي قناة اون تايم سبورتس يوحي في معناه بالاثارة بين ناديين من اعرق الاندية المصرية ذات الجماهيرية.





وبعرض هذا التقرير علي ادارة المجموعة برئاسة الاستاذ تامر مرسي تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري علي الهواء مباشرة كما تم تحويل المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق و اتخاذ اجراءات رادعة.





وقدم "صالح"، اعتذار إدارة القناة عن هذا الخطأ حتي وإن كان فرديا مع كل التقدير للنادي الإسماعيلي ونادي الزمالك، مؤكدا أن مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" تقف على مسافة متساوية من جميع الأندية وتنبذ كل تصرف يدعو للتعصب أو إشعال أي فتنة جماهيرية.



