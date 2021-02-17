سيلفي داخل السيارة.. أحدث ظهور لـ نادين نسيب نجيم عبر انستجرام

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها بصورة سيلفي جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر نادين نسيب نجيم في الصورة، تاركة شعرها الطويل منسدلًا علي كتفيها، مع لوك ميك أب رقيق بالألوان الترابية، وبلوزة مزركشة باللون البيج.

وعلقت نادين نسيب نجيم، كاتبة: "انتظروا بعض المتعة، وصور أخري قريبًا".

وجائت التعليقات من قبل متابعيها كالاتي:

جميلة – بحبك – قمر – أجمل واحدة.

ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.