إعادة تقييم منشآت واستراحات «تنشيط السياحة» في الوادي الجديد

وجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، بضرورة عرض الموقف التنفيذي لجميع الاستراحات والمنشآت المؤجرة التابعة للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، وذلك لإعادة تقييمها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتنمية موارد المحافظة.





جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بحضور اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات واستعراض أرصدة حسابات صندوق الهيئة للوقوف على الإيرادات والمصروفات به.





ووجّه الزملوط بتطوير فندق دار الوافدين بمركز الداخلة لتعظيم الاستفادة منه، وعرض الموقف التنفيذي للمحلات المؤجرة بشارع الزهور بالخارجة للوقوف على جدية التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الجدية.





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وفي ذات السياق ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لجنة التقسيم الإداري بالمحافظة التي انعقدت لمناقشة الطلبات المقدمة لتحويل القري إلى وحدات محلية مستقلة، وذلك بحضور اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء اللجنة من القيادات التنفيذية.





ووافقت اللجنة على استصدار قرارات إنشاء وحدة محلية قروية لقرية " الجزائر" بالخارجة، وقرية " الشيخ والي" بالداخلة وقرية عثمان بن عفان بالفرافرة.





وأكد الزملوط، أن الموافقة جاءت تلبية لمطالب الأهالي وطبقا للأسس والمعايير اللازمة للتحويل، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في استثناء شرط قلة عدد السكان، وذلك لبعد المسافة بين تلك القري والقري الأم التابعة، وذلك لإتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين للتيسير عليهم، وخلق فرص استثمارية جديدة، لافتًا إلى أن عدد الوحدات القروية بمركز الخارجة أصبح 9 وحدات محلية ومركز الداخلة 19 وحدة ومركز الفرافرة 7 وحدات.





من جانب اخر أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، بدء فعاليات اليوم الأول من الدورات التدريبية المتخصصة في اللغة العربية وعلوم النحو والبلاغة، اليوم الأربعاء، والتي شارك فيها خمسين إمامًا بقاعة مسجد ناصر بالخارجة، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الوادي الجديد من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.





حضر افتتاح الدورة فضيلة الشيخ محمود شاهين مدير المديرية والدكتور سري الشريف، عميد كلية الآداب نيابة عن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد.





وجرى عقد محاضرتين تضمنت الأولى شرحا في النحو وحاضر فيها الدكتور السيد محمد أحمد أستاذ النحو والمحاضرة الثانية في البلاغة وحاضر فيها الدكتور أحمد محمد الصغير أستاذ البلاغة بالكلية.





وخلال اللقاء ثمن الدكتور سري الشريف دور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة سائلًا المولى عز وجل لهم التوفيق والعون والسداد، كما تقدم فضيلة الشيخ محمود شاهين بالشكر والعرفان لرئيس جامعة الوادي الجديد وعميد كلية الآداب والأساتذة المحاضرين في الدورة.



