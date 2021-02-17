محاضرات علمية وأنشطة أدبية بأسيوط

يشهد فرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى طفرة كبيرة بنوادي التكنولوجيا، حيث أقيمت فعاليات برنامج "حياة كريمة بلا أمية رقمية icdl social media" والتي يستضيفها قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر وتقدمها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وينفذها المركز التعليمى لنظم المعلومات بالمنطقة الجنوبية العسكرية لعدد ٢٤ متدرب يوميًا، وتستمر حتى ٨ أبريل القادم ٢٠٢١م، حيث ناقشت المدربة جيهان أحمد بعض مباديء إستخدام الحاسب الآلي وعمل ملفات جديدة، كما قامت بالإجابة على الأسئلة الشائعة والمقترحات التي تم طرحها خلال التدريب.



