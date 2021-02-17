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ثقافة

محاضرات علمية وأنشطة أدبية بأسيوط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يشهد فرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى طفرة كبيرة بنوادي التكنولوجيا، حيث أقيمت فعاليات برنامج "حياة كريمة بلا أمية رقمية icdl social media" والتي يستضيفها قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر وتقدمها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وينفذها المركز التعليمى لنظم المعلومات بالمنطقة الجنوبية العسكرية لعدد ٢٤ متدرب يوميًا، وتستمر حتى ٨ أبريل القادم ٢٠٢١م، حيث ناقشت المدربة جيهان أحمد بعض مباديء إستخدام الحاسب الآلي وعمل ملفات جديدة، كما قامت بالإجابة على الأسئلة الشائعة والمقترحات التي تم طرحها خلال التدريب. 

عُقد نادي القصة بقصر ثقافة أسيوط وقدم الشاعران أحمد جمال مدنى ومنصور الكلحى عددا من قصائدهم التي تنوعت بين الفصحى والعامية، واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة، وأدار الجلسة الشاعر محمود على، بينما قدم بيت ثقافة القوصية عرض فني لفرقة القوصية للآلات الشعبية، تضمن بعض التابلوهات التراثية التي استمتع بها الجمهور، وقدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط عدد من الأغاني الوطنية والعاطفية بقيادة المايسترو حسام حسني، كذلك نظم قصر ثقافة أبوتيج ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بالقصر، بمشاركة نخبة من كبار أدباء الصعيد منهم الشعراء محمد المجريسى عميد شعراء صعيد مصر، عصام همام، محمد العريان ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة، حيث تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة
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