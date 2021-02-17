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الأوقاف: كثرة الإنجاب معتقد ديني خاطئ.. والإسلام لم يتحدث عن أهميته

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:14 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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هاني حسين
قال  الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، إن الزيادة السكانية قضية مهمة للغاية ويجب التعامل معها وحلها.
 
وأضاف  صبري عبادة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك معتقد ديني خاطئ رسخه جماعات ضالة تتحدث عن أصولية زيادة الإنجاب، وهذا أمر مخالف للمنهج الأصولي للأحاديث النبوية".

 وتابع صبري عبادة: "الدين الإسلامي لم يتحدث عن كثرة الإنجاب، والزيادة السكانية التي تلتهم الأخضر واليابس".

 وأكمل صبري عبادة: "الوزارة تعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة وقضية الزيادة السكانية لها مجموعة من العلماء الذين يجوبون مصر للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية .
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