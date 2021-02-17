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منوعات

ولادة أول طفل بالعالم بعد إجراء الأم عملية زرع رحم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:27 م
صدى البلد
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مريم صليب
الإنجاب هو الحلم الذي يراود كل أنثى، فإن غريزة الامومة المغروسة بداخلها، و تشعر بالحنان و تلك الغريزة حينما تلمس يديها يدي أي طفل حديث الولادة و تتمنى أن يكون لديها طفل كهذا في يوم من الأيام. 

اثارت سيدة فرنسية الجدل في الاوساط الطبية في فرنسا و بعض الدول حول العالم بعد إعلان مستشفى فرنسية نجاح عملية الولادة الخاصة بها و إنجابها طفل بعد زرعها رحم . 

وفقا لما نشرته الوكالة الفرنسية، فـإن مستشفى في منطقة سورين، أعلنت عن ولادة طفل بعد زرع والدته رحم، و اكد أن الام و الطفل في حالة جيدة بعد نجاح أول عملية ولادة لسيدة تزرع رحم . 

ذكر الطبيب أن السيدة قامت بزرع رحم في عام 2019، و كانت نسبة النجاح للعملية ليست كبيرة إلا ان السيدة البالغة من العمر 36 عاما، قررت أن تغامر بحياتها في سبيل الإنجاب . 

جدير بالذكر أن السيدة قامت بالإستعانة برحم سيدة خمسينية حية قبل اجراء العملية ، و بعد نجاحها أصبحت السيدة الثلاثينية التي قامت بتلك العملية مصدر إلهام لسيدات قمن باستئصال رحمهن.
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