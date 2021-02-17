ولادة أول طفل بالعالم بعد إجراء الأم عملية زرع رحم

الإنجاب هو الحلم الذي يراود كل أنثى، فإن غريزة الامومة المغروسة بداخلها، و تشعر بالحنان و تلك الغريزة حينما تلمس يديها يدي أي طفل حديث الولادة و تتمنى أن يكون لديها طفل كهذا في يوم من الأيام.





اثارت سيدة فرنسية الجدل في الاوساط الطبية في فرنسا و بعض الدول حول العالم بعد إعلان مستشفى فرنسية نجاح عملية الولادة الخاصة بها و إنجابها طفل بعد زرعها رحم .





وفقا لما نشرته الوكالة الفرنسية، فـإن مستشفى في منطقة سورين، أعلنت عن ولادة طفل بعد زرع والدته رحم، و اكد أن الام و الطفل في حالة جيدة بعد نجاح أول عملية ولادة لسيدة تزرع رحم .





ذكر الطبيب أن السيدة قامت بزرع رحم في عام 2019، و كانت نسبة النجاح للعملية ليست كبيرة إلا ان السيدة البالغة من العمر 36 عاما، قررت أن تغامر بحياتها في سبيل الإنجاب .





جدير بالذكر أن السيدة قامت بالإستعانة برحم سيدة خمسينية حية قبل اجراء العملية ، و بعد نجاحها أصبحت السيدة الثلاثينية التي قامت بتلك العملية مصدر إلهام لسيدات قمن باستئصال رحمهن.