مساعد وزير الخارجية الأسبق: سيتم تبادل المعلومات الاستخبارية بين مصر وباكستان

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك تعاونًا بين مصر وباكستان، مشيرًا إلى أن سيتم تبادل المعلومات الاستخبارية بين مصر وباكستان، وعند انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والناتو يجب التعاون بين مصر وباكستان لمنع انتشار الإرهاب مرة أخرى.





وتابع "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على فضائية "extra news"، مساء اليوم الأربعاء، أن خطر الإرهاب واحد بالنسبة لمصر وأفغانستان خاصة بعد اتخاذ الجماعات المتأسلمة من أفغانستان مكانا لها وهذا يضر باكستان.





وأكد هريدي، أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان قديم، مشيرا إلى أنها تعود إلى عام 1948، بعد أقل من عام على استقلال باكستان في عام 1947.





وأضاف مساعد وزير الخارجية، أنه الاحترام أساس العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أن باكستان قدمت مساعدة إلى مصر لا يعرفها الرأي العام، منها مساعدات خلال حرب أكتوبر 1973.