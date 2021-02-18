الاحتفال بسبعينية سمير الفيل بثقافة دمياط

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتماما بالغا برموز الوطن وإلقاء الضوء على حياتهم وإسهاماتهم في مجالات الأدب والفنون والثقافة لتكوين مثل أعلى ونموذج يحتذي به الشباب بفرع ثقافة دمياط، حيث احتفى رواد نادى أدب قصر ثقافة دمياط بليلة السبعين للكاتب الكبير سمير الفيل ليلة ذات قيمة وقامة ثقافية تحكى عن ثراء الحياة الأدبية فى دمياط والجمهورية، حضرها كوكبة من شعراء وأدباء دمياط علاوة على شخصيات عامة منهم الأب بندلمون ومحمد عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة الأسبق والقاص حلمي ياسين والأديب صلاح مصباح وكوكبة من أدباء وشعراء دمياط، وأحيى الحفل فريق الهواة والموسيقى بالقصر بقيادة الفنان توفيق فودة، كما تسلم الفيل درع التكريم.





بالموسم الرابع لمعرض النيل للمبدعين بالتعاون مع قصر ثقافة دمياط تم افتتاح أعمال الفنانين الموهوبين بحضور عدد من المتخصصين ومؤسسي المعرض الفنانة رشا الأغا، د. وليد الجندي، د. محمد سيد، د. إيمان صالح، الاعلامى على شعيب، وتنوعت الأعمال مشغولات خشبية ومنحوتات طينية وأخرى رسومات بالجواش، وقد لاقت الأعمال استحسان الحضور وجذبت عدد كبير من محبي الفن، إلى جانب استمرار ورش التفصيل والخياطة بالقصر لإنتاج أعمال يدوية بسيطة وأنيقة منها ورشة عمل جيبة وجاكت كروهات وقص الكم مع المدربة أحلام شحاتة، بالإضافة إلى مواصلة نوادي التكنولوجيا لإعداد عدد من اللقاءات التعليمية بمهارات الويندوز واستغلال الأوامر لعمل جداول منسقة ببرنامج الورد مع سحر النجار، كما نظم قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة رسم المبادئ الأساسية للطبيعة الصامتة مع الفنانة دينا النجيرى.



