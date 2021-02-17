تعافي 4 أطفال من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال في بنها

أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها في محافظة القليوبية تعافي 4 أطفال من فيروس كورونا المستجد بعد أن ثبوت تعافيهم من الفيروس إثر سحب مسحتين وجاءت النتائج سلبية.









وأضاف المصدر أن ثلاثة أطفال لازالوا يخضعون للعزل الداخلي بالمستشفى لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم حتى تمام الشفاء منوها إلى أن المستشفى استقبل بالأمس طفلا يبلغ من العمر 15 عام وبعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية ثبت إصابته باشتباه كورونا وجرى عزل الطفل منزليا.





وأوضح المصدر أن المستشفى خصص الدور الثاني كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا حيث يضم 12 سريرا داخليا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة لافتا إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.





من ناحية أخرى تسبب الطقس السيئ وشدة الرياح في سقوط شجرة كبيرة على الطريق بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنها فى محافظة القليوبية دون خسائر بالأرواح أو الممتلكات أو السيارات.





وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية ومجلس المدينة لرفع الشجرة وإعادة الحركة المرورية الى طبيعتها بمدخل كوبرى كفر الجزار بمدينة بنها.

من ناحية أخرى شهدت محافظة القليوبية اليوم سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالمحافظة صاحبها نشاط كبير بحركة الرياح مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار.





فيما تابع رؤساء المدن بمحافظة القليوبية أعمال تطهير بالوعات تصريف الأمطار فى عدد من مدن ومراكز وأحياء المحافظة وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.





وقام اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال تصريف المياه فى غرف تصريف الأمطار على الطريق الزراعي السريع.

كما تابع أعمال تسليك البلاعات فى الشوارع الرئيسية بالحى فى الوقت الذى تواجد فيه عمال النظافة لرفع المخلفات حتى لا تؤدي إلى إنسداد الغرف.





وفى طوخ قامت أطقم الطوارئ وسيارات كسح المياه التابعة لمجلس المدينة برئاسة بسحب مياه الأمطار من أمام الأنفاق فيما قام قسم النظافة بالمجلس برفع المخلفات وتنظيف فتحات تصريف المياه داخل نفق الشهيد محمد جمال الاكشر بمدينة طوخ مع استمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمجلس بمتابعة الحالة العامة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.