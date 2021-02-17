ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مات دفاعا عن مصر.. زاهي حواس يكشف اسم الفرعون الشجاع.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:09 م
الفرعون الشجاع
الفرعون الشجاع
Advertisements
هاني حسين
تحدث زاهي حواس عالم الآثار المصري، عن تفاصيل إجراء أشعة مقطعية على مومياء الفرعون الشجاع سقنن رع تاعا الذي  بدأ أول حرب ضد العدو ومات دفاعا عن مصر.

وأضاف زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الفرعون الشجاع كان أحد ملوك طيبة وجمع مستشاريه لمواجهة  العدو في شمال مصر".

 وتابع زاهي حواس:"  هذا الفرعون تم تقييده وطعنه عدة طعنات وجنوده قاموا بجلب جثمانه وهذا الفرعون بدأ حرب التحرير وطرد  الاعداء من مصر ".

يذكر أن مجموعة من الخبراء أجروا أشعة مقطعية على مومياء الفرعون سقنن رع تاعا الثاني، المعروف باسم  الفرعون الشجاع، وكشفوا عن تفاصيل جديدة حول الإصابات التي أدت إلى وفاته.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو| وزير التعليم يحدد دفعة الثانوية المعدلة.. عوض تاج الدين يزف بشرى عن موعد وصول لقاح كورونا.. طارق الشناوي يفجر مفاجأة بشأن تحرش مخرج بفتاة

لعنة الفراعنة.. زاهي حواس يروي مواقف عرقلت دراسة مومياء توت عنخ آمون

الملكة أحمس نفرتاري.. قصة أول امرأة تقود فرقة عسكرية لطرد الهكسوس

أشعة تشخيصية.. خطوات نقل 22 مومياء إلى المتحف القومى بالفسطاط

فريق ترميم المومياوات الملكية: الفكرة بدأت عام 2017 بتكليف رئاسي.. فيديو

زاهي حواس: هرم زوسر الأقدم في التاريخ.. وخوفو الأهم في حياتي.. فيديو

ترشيحاتنا

ذا روك يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

موجة جديدة.. استشاري يكشف سبب تخوف الدولة من الوضع الوبائي لكورونا في أبريل

خلي بالك .. سيدة تكتشف خيانة زوجها من خلال صورة.. شاهد

عقب تعيينه.. أول تعليق من السفير الإماراتي الجديد لدى إسرائيل

يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي

هبة مجدي بصحبة الفاشونيستا هادية غالب في أحدث ظهور على انستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

علاج الذبحة الصدرية من الأدوية للجراحة