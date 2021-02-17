مات دفاعا عن مصر.. زاهي حواس يكشف اسم الفرعون الشجاع.. فيديو

تحدث زاهي حواس عالم الآثار المصري، عن تفاصيل إجراء أشعة مقطعية على مومياء الفرعون الشجاع سقنن رع تاعا الذي بدأ أول حرب ضد العدو ومات دفاعا عن مصر.





وأضاف زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الفرعون الشجاع كان أحد ملوك طيبة وجمع مستشاريه لمواجهة العدو في شمال مصر".





وتابع زاهي حواس:" هذا الفرعون تم تقييده وطعنه عدة طعنات وجنوده قاموا بجلب جثمانه وهذا الفرعون بدأ حرب التحرير وطرد الاعداء من مصر ".





يذكر أن مجموعة من الخبراء أجروا أشعة مقطعية على مومياء الفرعون سقنن رع تاعا الثاني، المعروف باسم الفرعون الشجاع، وكشفوا عن تفاصيل جديدة حول الإصابات التي أدت إلى وفاته.



